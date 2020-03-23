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23 березня • оновлено в 18:15
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Нардеп Лукашев перевірився на коронавірус: що показав аналіз

1.9т
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Народний депутат фракції ОПЗЖ Олександр Лукашев заперечує, що хворий на коронавірус COVID-19.

Як повідомив нардеп у Facebook, на даний момент аналіз не виявив у нього коронавірусу.

Олександр Лукашев

Олександр Лукашев

"Однак я звернувся до лікарів для додаткового обстеження, тому що кілька днів тримається температура близько 37", – зазначив він.

Лукашев додав, що в період лютого-березня за кордоном не перебував, на погоджувальній раді 16 березня і на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня не був.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у Лукашева виявлено коронавірус.

За інформацією ЗМІ, наявність інфікування підтвердив тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашев
Місце
Україна
Теги
депутат вірус
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