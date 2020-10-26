Колишній нардеп Лозинський, який сидів за вбивство, виграв вибори в ОТГ

Народний депутат VI скликання Віктор Лозинський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг на місцевих виборах-2020 на голосуванні за голову об'єднаної територіальної громади поруч із місцем трагедії.

Лозинський йшов на вибори як самовисуванець. Про це "ВВС-Україна" повідомили в місцевій виборчій комісії.

"Лозинський Віктор Олександрович упевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", – відзначили в комісії.

Там уточнили, що оформлення протоколів триває.

Нагадаємо, 16 червня 2009 року відбувся інцидент, унаслідок якого загинув 55-річний житель села Грушка Ульянівського району Кіровоградської області Валерій Олійник. За версією слідства, його вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

У 2013 році суд довів причетність нардепа до злочину. Лозинського засудили на 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських спонукань (за ч.1 ст.122, ч.2 ст.121, ч.1 ст.296 КК).

Незабаром Бориспільський районний суд Київської області звільнив Лозинського завдяки "закону Савченко". Згідно з цим законом, йому скоротили термін, зарахувавши кожен день перебування в СІЗО до вироку за два.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 25 жовтня, в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Після закриття виборчих дільниць о 20:00 з'явилися результати екзит-полів – опитування відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах країни.