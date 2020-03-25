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25 березня • оновлено в 13:02
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Нардеп Горбенко захворів на коронавірус: з'явилися дані про стан

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Народний депутат України Руслан Горбенко ("Слуга народу"), у якого підтвердився коронавірус, зараз проходить планове лікування.

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Про це заявила його радниця Юлія Трестер і запевнила, що стан нардепа стабільний, пише Telegram-канал Pavlovsky News.

"Все у нього стабільно, п'є пігулки, дихає киснем по 15 хвилин на годину. Погіршень немає, на щастя", – зазначила Трестер.

Руслан Горбенко

Руслан Горбенко

Pavlovsky News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • діагноз Горбенка підтвердився 23 березня. Тоді про це написала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Вона уточнила, що нардеп заразився в Україні.

  • Нагадаємо, Горбенко здав два тести на коронавірус. Один із них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест, який остаточно підтвердив інфекцію.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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