Народний депутат України Руслан Горбенко ("Слуга народу"), у якого підтвердився коронавірус, зараз проходить планове лікування.

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Про це заявила його радниця Юлія Трестер і запевнила, що стан нардепа стабільний, пише Telegram-канал Pavlovsky News.

"Все у нього стабільно, п'є пігулки, дихає киснем по 15 хвилин на годину. Погіршень немає, на щастя", – зазначила Трестер.

Руслан Горбенко Pavlovsky News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

діагноз Горбенка підтвердився 23 березня. Тоді про це написала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Вона уточнила, що нардеп заразився в Україні.

Нагадаємо, Горбенко здав два тести на коронавірус. Один із них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест, який остаточно підтвердив інфекцію.

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