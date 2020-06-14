Нардеп Фельдман раптом отримав за рік 250 тис. грн стипендії

Народний депутат від фракції ОПЗЖ Олександр Фельдман за 2019 рік отримав 250 тисяч гривень від Харківської міської ради.

Як говориться в декларації про доходи Фельдмана, таку суму склала стипендія почесного громадянина Харкова.

Олександр Фельдман

Загалом протягом 2015-2019 років нардеп отримав понад 828 тис. грн такої стипендії.

Як пишуть “Вісті news”, у 2018 році Фельдман започаткував грошову стипендію випускникам шкіл Харківщини, котрі склали ЗНО на максимальний бал. Кошти на цю стипендію були використані саме зі стипендії почесного громадянина Харкова, яку отримує депутат з бюджету міста.

Скрин декларации

Стипендії почесного громадянина Харкова отримують також нардепи 8-го скликання Михайло Добкін, Віктор Остапчук та Володимир Мисик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Як свідчать декларації, серед них 25 депутатів є мільйонерами.

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