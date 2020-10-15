Нардепка "Європейської солідарності" Зінкевич вдруге здолала коронавірус

Нардепка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич вилікувалася після повторного зараження коронавірусом.

Про це нардепка повідомила у Facebook ввечері в четвер, 15 жовтня. Процес лікування зайняв у Зінкевич 15 днів.

"Нарешті я одужала від коронавірусу й отримала негативний результат тесту. Скажу чесно: непростий досвід, і сподіваюсь, що третього разу не буде хоча б за цей рік", – написала вона.

Зінкевич зауважила, що другий раз перенести COVID-19 їй було вдвічі легше, ніж після першого зараження.

"Якщо підсумувати коротко. Перший раз я хворіла надзвичайно важко, за шкалою, мабуть, 8 із 10. (Не на ШВЛ і вже добре). Удруге, після першого пережитого випадку, все відчувалося на 3-4 з 10, не більше", – зазначила вона.

Як писав OBOZREVATEL, Зінкевич повідомила про те, що повторно захворіла на коронавірус, 30 вересня. Пізніше вона перерахувала симптоми й зазначила, що головним індикатором була сильна втома.

Також раніше COVID-19 заразився п'ятий президент Петро Порошенко, він повідомив про це 29 вересня. Але його недавно виписали з лікарні. З 14 жовтня політик повернувся до роботи.