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12 квітня • оновлено в 01:14
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Український нардеп найняв лобістів у США: спливли імена

5.8т
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Колишній народний депутат України від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко зареєструвався в реєстрі лобістів США під ім'ям Енді Віктор Кучма.

Відповідні дані були опубліковані в лобістський реєстрі американського Міністерства юстиції того ж дня, коли Джо Байден став передбачуваним кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, пише Politico.

Найняв Артеменка позафракційний депутат Верховної Ради 9-го скликання Андрій Деркач, партнер адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Деркач, як сказано в матеріалі, "привернув увагу в медіа Сполучених Штатів під час саги про імпічмент Трампа, і який був колись членом української політичної партії, на яку працював Пол Манафорт".

Андрій Деркач

Андрій Деркач

LIGA.net

Як пишуть журналісти, "Енді Віктор Кучма" насправді є юридичною назвою Артеменка, яку він змінив у 2017-му. Раніше Артеменко розповідав, що прізвище його дружини – Кучма. Зазначимо, Артеменка позбавили українського громадянства в 2017 році.

"Артеменко привернув увагу в адміністрації Трампа, коли New York Times повідомила, про те, що він поділився з Майклом Коеном – тодішнім особистим адвокатом Трампа, тепер у в'язниці – планом миру між Україною і Росією. План, який би на кілька десятиліть віддав в оренду український Кримський півострів Росії, викликав широку критику як проросійський", – йдеться в статті.

Крім того, за даними видання, Артеменко зайняв важливе місце в епізоді OAN про Байдена і Україну. У ньому він стверджував, що українські чиновники, що звинувачуються щодо Байдена, не могли отримати візи для в'їзду в США через корупцію в посольстві США в Києві. "Вони служать демократам... Вони служать містеру Соросу", – цитує його слова "Politico".

Андрій Артеменко

Андрій Артеменко

slovoidilo.ua

Видання додало, що нещодавно Деркач повідомив про відкликання його візи Сполученими Штатами. Це нібито сталося "без причин".

Незважаючи на це, згідно з договором про лобіювання, Артеменко і другий лобіст під ім'ям Набіль Ахмад Бадер планують призначити зустрічі Деркачу з представниками Білого дому і членами "комітетів Сенату із зовнішніх відносин і Палати закордонних справ". Неясно, де будуть проводитися такі зустрічі.

Відповідаючи на запитання, чи буде в лобістській роботі брати участь Байден, Деркач сказав Politico: "За цим контрактом жодні цільові або інші слідчі дії не передбачені і не проводяться. Матеріали за контрактом вже опрацьовуються". Однак у контракті згадуються теми, які Джуліані та інші торкнулися при понтифікації про колишнього віце-президента і його сім'ї.

Український нардеп найняв лобістів у США: спливли імена

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко, який заявляв про втручання України в вибори в Штатах в 2016 році, нібито пропонував хабарі для лобіювання американських сенаторів від імені двох проросійських телеканалів в Україні – "112 Україна" і "News One" .

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Андрій Деркач Андрій Артеменко
Місце
США
Теги
Верховна Рада України політика депутат
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Гоша Злой
Гоша Злой
это же сколько оно должно было спи...дить бабла из бюджета, чтобы о нем еще вспоминали сейчас...
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
Гоша Злой . . . и какой-же ай-кю у нашей лекторальной гопоты - если она традиционно (30 лет) одних воров выбирает во власть
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