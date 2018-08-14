"Поділити" країну: у Порошенка розповіли, що пропонував Манафорт

Головний політичний стратег президента України Петра Порошенка, народний депутат Ігор Гринів заявив, що американський політтехнолог Пол Манафорт пропонував в 2014 році Порошенку стратегію розподілу країни за зразком виборів 2010 року.

"Стратегія Манафорта, якщо коротко, зводилася до старої парадигми. Тобто треба стати кандидатом, наприклад, західної України, відтісняти свого конкурента на східну Україну і, користуючись підтримкою західної України, перемогти", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, стратегія для Порошенка була протилежною й полягала в тому, щоб представити єдиного кандидата з усіх регіонів країни.

"Ця стратегія і була реалізована, і Петро Олексійович переміг в першому турі з 55%", - підкреслив він.

На думку політика, Манафорт після втечі Віктора Януковича шукав собі роботодавця в Україні, який потенційно виграє вибори.

"Він бачив, що Порошенко виграє, а в той час це вже було майже зрозуміло, і з його боку це була ставка на фаворита. Тобто дуже легко допомагати, коли рейтинг не 4%, а 55%", - зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гринів підтвердив, що в 2014 році зустрічався з Манафортом з приводу співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Манафорт отримав $ 60 мільйонів за свою "роботу" на Януковича.

Також стало відомо, що Манафорт і його партнер Рік Гейтс отримували від українських політиків гроші через компанії на Кіпрі.