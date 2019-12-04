"Напише все, що скажеш!" Став відомий зв'язок між Трубою та справами проти Порошенка

Колишній глава ДБР Роман Труба міг втручатися в перебіг проваджень, які стосуються п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це свідчить аудіозапис розмови, який виклали у Telegram-каналі "Трубу прорвало". Бесіда відбулася між двома особами з голосами, що схожі на голос директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького (щоб послухати, доскрольте до кінця).
Діалог відбувся 3 вересня 2019 року.
"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі: "Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", – йдеться в повідомленні до звукової доріжки.
Став відомий зв'язок між Трубою та справами проти Порошенка
"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", – захистився Корецький.
"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну. "Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" – ми не думали, що все так погано", – наголошується в повідомленні.
Наступна розмова Труби та Корецького, за даними каналу, відбулася 11 вересня 2019 року.
"Звітуючи щодо провадження у ВСП, Корецький повідомляє Трубі, що наступного дня йде в Офіс президента, по-старому називає його Адміністрацією. Він також, порушуючи всі норми про незалежність слідчого, анонсує директору ДБР обшуки у Гонтаревої, Чауса, в Жулянах і в "Петіному банку", – йдеться в коментарі до аудіозапису.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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