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4 грудня • оновлено в 13:36
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"Напише все, що скажеш!" Став відомий зв'язок між Трубою та справами проти Порошенка

17.8т
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Колишній глава ДБР Роман Труба міг втручатися в перебіг проваджень, які стосуються п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це свідчить аудіозапис розмови, який виклали у Telegram-каналі "Трубу прорвало". Бесіда відбулася між двома особами з голосами, що схожі на голос директора ДБР Романа Труби та керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького (щоб послухати, доскрольте до кінця).

Діалог відбувся 3 вересня 2019 року.

"Роман Труба висловив невдоволення, що Корецький допитує Порошенка не в тій справі: "Ти довго думав, щоб його стосовно землі викликати? Хіба в нас адекватних справ немає?" Труба вважає справу землі неперспективною", – йдеться в повідомленні до звукової доріжки.

Став відомий зв'язок між Трубою та справами проти Порошенка

Став відомий зв'язок між Трубою та справами проти Порошенка

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"Будь-яке провадження, яке його стосується, цікаве", – захистився Корецький.

"Труба несподівано робить висновок, що справу стосовно землі фігурант може назвати політичною, оскільки він там тільки свідок. Він також пообіцяв вирішити всі проблеми з експертизами одним телефонним дзвінком Рувіну. "Експерт-поліграфолог пише все, що скажеш, коли є воля з Офісу президента" – ми не думали, що все так погано", – наголошується в повідомленні.

Наступна розмова Труби та Корецького, за даними каналу, відбулася 11 вересня 2019 року.

"Звітуючи щодо провадження у ВСП, Корецький повідомляє Трубі, що наступного дня йде в Офіс президента, по-старому називає його Адміністрацією. Він також, порушуючи всі норми про незалежність слідчого, анонсує директору ДБР обшуки у Гонтаревої, Чауса, в Жулянах і в "Петіному банку", – йдеться в коментарі до аудіозапису.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Роман Труба Петро Порошенко
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Труба ставленник сывочолого хэтьмане. Поэтому чему удивляться? Какой херант гнилой такая у него и коМанда
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bregovich mark
bregovich mark
Все идет ЗАкономерным чередом.Если раньше многим хотелось добраться и подержать за горлышко трубу,то теперь эта возможность стала реальной.Доработался долбодятел!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Труба это только шестерка у ЗеСопли. А саму Соплю Лондонский суд уже признал преступником, который, в паре с КалоМойским, грабит банки Украины и отмывает украденное бабло
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Levitsky Valery, да, и мальчиков стреляет по стране.
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