Напад терориста-смертника в Кабулі: загинуло майже 50 осіб

Перед одним із навчальних центрів у західній частині афганської столиці пролунав потужний вибух. Влада повідомляє про щонайменше 48 загиблих та десятки поранених.Один із шиїтських кварталів Кабула сколихнув потужний вибух. У вівторок, 15 серпня, терорист-смертник підірвав себе перед навчальним центром у західній частині афганської столиці. Напад був скоєний у районі, населеному переважно мусульманами-шиїтами, передає інформагенція Reuters.

За даними афганського уряд, внаслідок вибуху загинуло щонайменше 48 осіб, ще принаймні 67 осіб отримали поранення, повідомляє агенція новин Reuters.

Поки що жодне з радикальних угруповань та рухів не взяло відповідальність на себе за скоєний напад. Радикальний ісламістський рух "Талібан", котрий останнім часом вчиняє напади на урядові війська та центри, заперечив свою причетність до сьогоднішнього теракту. Попередні атаки на шиїтів в Афганістані скоювали бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Нинішній теракт стався саме тоді, коли уряд опинився під сильний тиском та шквалом критики через напад талібів на місто Газні. Останній призвів до п'яти днів інтенсивних боїв, під час яких загинули сотні цивільних осіб і афганських силовиків та військових.

Загалом з початку року в афганській столиці було скоєно 16 терористичних нападів, унаслідок яких загинуло не менше 240 людей, нагадує dpa.