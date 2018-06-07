Напад Росії: генерал назвав можливі терміни

Істотне посилення агресії Росії щодо України може початися після 15 липня, коли закінчиться чемпіонат світу з футболу.

Про це заявив генерал-лейтенант, екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, повідомляє "Апостроф".

"Я думаю, що ці погрози не переростуть у щось серйозне, тому що українська сторона не має особливого завзяття (загострювати війну, - "Апостроф") на час чемпіонату. А ось із російського боку проводяться певні дії. В Азовське море стягуються додаткові сили: завозяться катери, зосереджуються війська. При цьому стратегічним військовим об'єктом став Кримський міст. Тому, якщо й можливе більш серйозне загострення, ніж на рівні тактичних дій, то тільки після закінчення чемпіонату світу", - зазначив він.

Генерал звернув увагу, що ЧС-2018 дуже важливий для російського керівництва.

"Для росіян дуже важливим є проведення чемпіонату світу, оскільки так чи інакше відбувається світова ізоляція РФ у багатьох сферах, в тому числі у спорті. Це дуже показово. Ми пам'ятаємо, як росіяни ставилися до Олімпіади-2014, і в той же час знаємо, як це було використано для підготовки та здійснення анексії Криму", - сказав він.

Військовий додав, що активні бої під час мундіалю суперечили б позиції РФ в питанні ЧС-2018.

За словами Романенка, загострення на Донбасі в травні пов'язане з провокаціями терористів і спробами ЗСУ поліпшити своє становище на тактичному рівні на територіях, які мають бути підконтрольні Україні за умовами мінських угод.

"По-друге, ми говоримо про низьку інтенсивність бойових дій. Тому заяви Путіна – це черговий тиск на Україну і чергове виправдання можливих агресивних дій росіян", - сказав він.

На думку генерала, серйозне загострення можливе вже після закінчення чемпіонату світу.

Нагадаємо, до президента Росії Володимира Путіна під час "прямої лінії" зателефонував з окупованого Донбасу переляканий громадянин Росії, який входить до складу російсько-терористичних угруповань, і висловив побоювання, що українська армія може піти в наступ під час чемпіонату світу з футболу, на що президент РФ заявив, що подібні дії можуть привести до тяжких наслідків для української державності в цілому.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія пригрозила Україні кількома арміями.