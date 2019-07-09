ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Намагаюся оберігати": Вакарчук розговорився про сім'ю з духовними лідерами

1.8тЧитати матеріал російською

У День сім'ї, 8 липня, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук та представник його політичної сили Сергій Притула зустрілися з духовними лідерами різних конфесій України.

Спілкуючись з ними, Вакарчук поділився своїми відвертощами про ставлення до сім'ї, думкою про роль релігії в житті, а також обговорив питання звільнення в'язнів Кремля і їх повернення до близьких, передає пресслужба "Голосу".

"Для нас принципово важливо збирати на такі дружні неформальні зустрічі священнослужителів різних конфесій і релігій. Українці традиційно довіряють церкві більше, ніж будь-якій державній або політичній інституції. Тому саме ви і спільноти, яким ви служите, можуть допомогти створити і розвинути сучасну українську політичну націю. Україна – це країна рівних можливостей, тому надзвичайно важливо, щоб кожен міг вільно сповідувати свою релігію", – підкреслив Вакарчук.

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Пресслужба "Голосу"

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Пресслужба "Голосу"

Новини
"Урвався терпець": Вакарчук розповів, як збирається змінити Україну після виборів

Він також додав, що партія "Голос" зробить все для утвердження миру і справжніх сімейних цінностей в Україні.

"Дуже символічно, що ми з вами зустрілися саме в День сім'ї. Я вважаю сімейні цінності дуже важливими. Для мене сім'я є досить інтимною річчю, я намагаюся її оберігати. Мені важливо, щоб сім'я була моєю фортецею", – сказав Вакарчук.

Також він приділив особливу увагу питанням участі представників духовенства у звільненні українців, які утримуються у в'язницях Кремля.

"Для нас звільнення наших громадян – питання особистої політичної відповідальності. А роль церков у цьому процесі, як і в процесі адаптації ветеранів та їх сімей після участі у військових діях, надзвичайно важлива", – сказав лідер "Голосу".

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Пресслужба "Голосу"

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Вакарчук на зустрічі з духовенством

Пресслужба "Голосу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук заявив, що планує припинити давати концерти, якщо працюватиме в парламенті на виконавчій посаді. Він повідомив, що його політсила йде в парламент, щоб завершити в Україні судову реформу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Святослав ВакарчукСергій Притула
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel