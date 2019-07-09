"Намагаюся оберігати": Вакарчук розговорився про сім'ю з духовними лідерами

У День сім'ї, 8 липня, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук та представник його політичної сили Сергій Притула зустрілися з духовними лідерами різних конфесій України.

Спілкуючись з ними, Вакарчук поділився своїми відвертощами про ставлення до сім'ї, думкою про роль релігії в житті, а також обговорив питання звільнення в'язнів Кремля і їх повернення до близьких, передає пресслужба "Голосу".

"Для нас принципово важливо збирати на такі дружні неформальні зустрічі священнослужителів різних конфесій і релігій. Українці традиційно довіряють церкві більше, ніж будь-якій державній або політичній інституції. Тому саме ви і спільноти, яким ви служите, можуть допомогти створити і розвинути сучасну українську політичну націю. Україна – це країна рівних можливостей, тому надзвичайно важливо, щоб кожен міг вільно сповідувати свою релігію", – підкреслив Вакарчук.

Вакарчук на зустрічі з духовенством Пресслужба "Голосу"

Вакарчук на зустрічі з духовенством Пресслужба "Голосу"

Він також додав, що партія "Голос" зробить все для утвердження миру і справжніх сімейних цінностей в Україні.

"Дуже символічно, що ми з вами зустрілися саме в День сім'ї. Я вважаю сімейні цінності дуже важливими. Для мене сім'я є досить інтимною річчю, я намагаюся її оберігати. Мені важливо, щоб сім'я була моєю фортецею", – сказав Вакарчук.

Також він приділив особливу увагу питанням участі представників духовенства у звільненні українців, які утримуються у в'язницях Кремля.

"Для нас звільнення наших громадян – питання особистої політичної відповідальності. А роль церков у цьому процесі, як і в процесі адаптації ветеранів та їх сімей після участі у військових діях, надзвичайно важлива", – сказав лідер "Голосу".

Вакарчук на зустрічі з духовенством Пресслужба "Голосу"

Вакарчук на зустрічі з духовенством Пресслужба "Голосу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук заявив, що планує припинити давати концерти, якщо працюватиме в парламенті на виконавчій посаді. Він повідомив, що його політсила йде в парламент, щоб завершити в Україні судову реформу.

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