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25 квітня • оновлено в 17:29
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Український кінорежисер Всі статті автора

Нам знову продемонстрували, куди рухається Україна

8.4т

Учора нам знов продемонстрували куди рухається наша країна. За день до цього міністр фінансів каже, що змінювати зараз голів податкової та митниці "не до часу", а наступного дня вони вже "втратили довіру" та їх пішли. Водночас, вмить, як до цього позбавилися уряду Гончарука, генпрокурора Рябошапку та інших. І якщо до результатів роботи Нефедова ще є питання, тому що митні надходження значно зменшились, то відомство Верланова навпаки, не зважаючи на кризу, збільшило податкові перерахування до бюджету. При цьому звинувачення трехтиждневого міністра Уманського у "скрутках" ПДВ не витримує будь-яку адекватну критику.

Очищення цих двох галузей виявилось не до вподоби деякім силам, які зараз впливають на владу. Звільнені місця, і не тільки ці два, поступово займаються людьми часів Януковича та представниками олігархічних груп. За це на головних телеканалах не чіпають президента, а показують нам кіно, де за рік все змінилось на краще. Я дуже б цього хотів, але бачу зовсім інше.

Чи спробою все врятувати разом, чи у якості відволікаючого від позбавлення реформаторів маневра, в уряд запрошують Саакашвілі. Можна по-різному ставитися до колишнього президента Грузії, але, і його прихильники, і хейтери, визнають, що це дестройер, який може зламати систему. Навряд чи йому це дадуть зробити, але шуму буде вдосталь.

Я не є прихильником ні Зеленського, ні Порошенка, ні будь-кого з нинішніх політиків. Мені не байдуже лише Україна та її народ. І я буду завжди підтримувати тих, хто щиро дбає про їх інтереси, але, нажаль, я бачу все менше таких людей зараз у владі.

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олега Сенцова
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Салгалов Сергей
Салгалов Сергей
Олег, полностью тебя поддерживаю! Только Украина и народ важны. Не дрефь, иди в президенты, народ тебя поддержит. Должен же когда то и у нас появиться думающий президент. Клоунада уже достала.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Салгалов Сергей, Одного из шоу-бизнеса поменять на другого?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ящер, когда до вас дойдет, что половина вашей страны против " це европы " настолько против, что готовы убивать своих же граждан.
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