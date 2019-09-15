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16 вересня • оновлено в 02:37
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"Нам це не потрібно!" Кулеба зробив різку заяву про Україну в ЄС

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Україна не згодна вступати в Європейський Союз на правах члена з "особливим статусом", про який говорив президент Словенії Борут Пахор.

Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Апострофу".

"Ніякого особливого статусу! Їде президент, десь виступає, тому йому потрібно проявити якусь креативність. І я це підтримую. Але стратегічна мета України залишається незмінноюце членство в ЄС. Якщо якийсь спеціальний статус розглядається як альтернатива членству, то ми це відкидаємо, нам це не потрібно. Але ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за їх креативний підхід", – зазначив він.

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Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

liga.net

Кулеба також розповів, які умови ставить Брюссель перед Україною.

"Ніхто ніяких вимог не ставив. Я був у Брюсселі у вівторок, 10 вересня, зустрічався щодо лінії ЄС, розповідав, що ми хочемо, які у нас пріоритети. Вони слухали, говорили, де готові співпрацювати", – поділився він.

Кулеба зробив різку заяву про Україну в ЄС

Кулеба зробив різку заяву про Україну в ЄС

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба також припустив, що Україна потрібна Європейському Союзу для посилення міжнародного впливу, тому їх відносини незабаром можуть вийти на новий рівень.

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Тема
євроінтеграція
Особи
Борут Пахор Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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