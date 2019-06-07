Нам потрібен мир на наших умовах, а не капітуляція — Гриценко

Поки ворог вбиває наших людей, не можна протягувати руку миру, треба захищати українських солдатів.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляється на сайті політсили.

Анатолій Гриценко "Громадянська позиція"

"На місці президента я б відкликав перемовну групу з Мінська після інформації про загиблих воїнів. Висувати переговорні ініціативи тоді, коли є певна готовність. Готовності Путіна немає. Тому потрібно посилювати міжнародний, санкційний тиск наших партнерів. Це місія нашої дипломатії Потрібно посилювати нашу армію. І коли це дозріє, можна виходити з мирними ініціативами", – сказав Гриценко.

Також він зауважив, що питання "не стріляти у відповідь" взагалі не повинно обговорюватися.

"Попри оголошення припинення вогню, вбивають нашого солдата. І після цього не стріляти у відповідь? Командири цього не розуміють, ні свого головнокомандувача, ні свою державу. Нам пояснили, що була пропозиція не стріляти у відповідь, якщо вогонь ведеться із чутливих будівель. Наприклад, із даху лікарні снайпер убив нашого солдата. Значить, потрібно вбивати снайпера на даху лікарні. Ми маємо захищати нашого солдата", – наголосив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" буде висуватися на позачергових виборах до Верховної Ради України, які мають відбутися 21 липня. Політик зазначив, що має намір працювати для кардинальних змін у державі.

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