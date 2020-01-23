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23 січня • оновлено в 13:52
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"Нам незрозуміло!" В Ізраїлі різко відповіли на відмову Зеленського відвідати форум про Голокост

6.3т
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Президенту України Володимиру Зеленському не потрібно було віддавати місця української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Як пояснили в ізраїльському меморіальному комплексі Яд ва-Шем, людям, що пережили Голокост, і так були надані місця. Про це інформує видання The Jerusalem Post.

"Президенту (Зеленському) пояснили, що ті, хто вижив у Голокості, хто звернувся з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам незрозуміле рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок у заході під назвою "Пам'ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де саме тоді перебуватиме глава Росії Володимир Путін, проте зустріч двох лідерів не запланована.

Водночас президент України Володимир Зеленський в Ізраїлі відмовився від участі в форумі пам'яті Голокосту.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Голокост
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Ізраїль
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Українська Вікіпедія: "Когнітивний дисонанс — внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого. У зв'язку з цим конфліктом, стан індивіда характеризується відчуттям неповноти життя. Теорія когнітивного дисонансу характеризує способи усування чи згладжування цих протиріч і описує те, як це робить людина в типових ситуаціях. Серйозні випадки дисонансу можуть призводити до неспокою, відчуття провини або сорому, викликати значний стрес, знижену самооцінку, викликати агресію або інші небажані наслідки. Можливі два шляхи подолання дисонансу індивідом: а)шляхом зміни власних понять, переконань або поведінки; б)виправдовуючи власні поняття, переконання або поведінку."
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