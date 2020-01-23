"Нам незрозуміло!" В Ізраїлі різко відповіли на відмову Зеленського відвідати форум про Голокост

Президенту України Володимиру Зеленському не потрібно було віддавати місця української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Як пояснили в ізраїльському меморіальному комплексі Яд ва-Шем, людям, що пережили Голокост, і так були надані місця. Про це інформує видання The Jerusalem Post.

"Президенту (Зеленському) пояснили, що ті, хто вижив у Голокості, хто звернувся з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам незрозуміле рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок у заході під назвою "Пам'ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 23 січня здійснить робочий візит до Ізраїлю, де саме тоді перебуватиме глава Росії Володимир Путін, проте зустріч двох лідерів не запланована.

Водночас президент України Володимир Зеленський в Ізраїлі відмовився від участі в форумі пам'яті Голокосту.

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