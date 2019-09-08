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8 вересня • оновлено в 12:51
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"Нам горілку розносили!" Кольченко розповів про повернення з полону

5.4т Читати матеріал російською

Політв'язень Кремля Олександр Кольченко розповів, що в російському літаку по дорозі в Україну полоненим пропонували горілку.

"Нам горілку розносили. Я відмовився. Не вживаю, я і в таборі не вживав", – сказав він в інтерв'ю виданню "Громадське".

Він також додав, що в камері у СІЗО "Лефортово" в'язні сиділи в поодинці в "повній заморозці та ізоляції".

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Кольченко

Кольченко

Укрінформ

"Я знав, що Клих є [в "Лефортово"], ми з ним разом їхали. Я днями згадував фільм "Етапом через пів Землі" і придумав альтернативну назва російською – "Они устали от этапа" (показує на свої ноги). На ступнях ніг..." – розповів колишній полонений.

Нагадаємо:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Теми
Обмін валют Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Кольченко
Місце
Україна
Теги
видео обмін політв'язень
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Маскова Илона
Маскова Илона
Я смотрю, этот Кольченко тот еще сказочник... То генералы ФСБ ему тайны рассказывают, то помиловали без прошения, то врачи его запытали чуть не до смерти... Теперь, вот специально для него в российском самолете надписи на мову перевели... Может, его и отпустили потому, что всех своим п..добольством замучил.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
==="Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".=== Ну вот и выясняются особо извращенные пытки кровавой гэбни - оказывается в лагерях в России спиртное дают - пацталом А уж перл о том как его русские спаивали в украинском самолете - это вообще шедевр ..
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Грин Евгений
Грин Евгений
Пусть они самт водку хлебают и алкашами станут.А Украинцы будут вести здоровый образ жизни и победят
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Федоров Федор, Ты думаешь у него есть чем думать, чтобы вникнуть в суть?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Грин Евгений, de.bil, ты даже не удосужился вникнуть в суть написанного. "Водку им предлагали в российском самолете по пути в Украину"....Шта?!? Они летели на украинском самолете.
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