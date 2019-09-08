"Нам горілку розносили!" Кольченко розповів про повернення з полону

Політв'язень Кремля Олександр Кольченко розповів, що в російському літаку по дорозі в Україну полоненим пропонували горілку.

"Нам горілку розносили. Я відмовився. Не вживаю, я і в таборі не вживав", – сказав він в інтерв'ю виданню "Громадське".

Він також додав, що в камері у СІЗО "Лефортово" в'язні сиділи в поодинці в "повній заморозці та ізоляції".

Кольченко Укрінформ

"Я знав, що Клих є [в "Лефортово"], ми з ним разом їхали. Я днями згадував фільм "Етапом через пів Землі" і придумав альтернативну назва російською – "Они устали от этапа" (показує на свої ноги). На ступнях ніг..." – розповів колишній полонений.

Нагадаємо:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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