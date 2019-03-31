"Нам був би п*здець!" Подерв'янський розповів, як Путін може знищити Україну

Президент Росії Володимир Путін може заподіяти Україні серйозної шкоди, віддавши назад вкрадені території.
Таку думку висловив український письменник Лесь Подерв'янський у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою. "Якщо я був би Путіним, я зараз віддав би це все Україні, і нам був би п*здець", — підкреслив він.
Свої слова Подерв'янський пояснив тим, що Україна не знала би, що робити і як впоратися з повернутими територіями.
Лесь Подерв'янський
Скріншот з відео
"Тому що зараз, ці люди — це гирі на ногах України. Тому нічого кращого для Путіна, ніж віддати нам ці території немає. Це щастя, що їх зараз у нас немає", — запевнив письменник.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лесь Подерв'янський заявив, що відмінними рисами кацапів є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.
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