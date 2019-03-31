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"Нам був би п*здець!" Подерв'янський розповів, як Путін може знищити Україну

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Президент Росії Володимир Путін може заподіяти Україні серйозної шкоди, віддавши назад вкрадені території.

Таку думку висловив український письменник Лесь Подерв'янський у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою. "Якщо я був би Путіним, я зараз віддав би це все Україні, і нам був би п*здець", — підкреслив він.

Свої слова Подерв'янський пояснив тим, що Україна не знала би, що робити і як впоратися з повернутими територіями.

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Лесь Подерв'янський

Лесь Подерв'янський

Скріншот з відео

"Тому що зараз, ці люди — це гирі на ногах України. Тому нічого кращого для Путіна, ніж віддати нам ці території немає. Це щастя, що їх зараз у нас немає", — запевнив письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лесь Подерв'янський заявив, що відмінними рисами кацапів є понти, бажання кривдити слабких і тупа впертість.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Лесь Подерв'янськийЯніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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Булах Петр
Булах Петр
Тьхі, чи й не новость. Я давно казав шо це кацапське лайно на тих територіях нам і нах не потрібні. Спитайте в німців- потрібен їм теперішній Кенігсберг з його лапотною начинкою?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, хоть какие хорошие новости!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Повезло вам нацисты, вас тварей люди стороной обходят)))
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