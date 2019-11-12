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12 листопада • оновлено в 10:04
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Наказав мовчати: Трамп прийняв скандальне рішення по Україні

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Президент США Дональд Трамп заборонив будь-які заяви про інцидент в Керченській протоці після захоплення Росією українських моряків.

Про це заявив екс-радник колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера Крістофер Андерсон Конгресу, педає "Інтерфакс-Україна".

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"Наші європейські колеги та інші зробили заяви, і ми намагалися переконатися, що у нас теж є заява. Але я відправив повідомлення послу Волкеру в той вечір, що президент поставив ембарго на будь-які заяви", – повідомив Андерсон.

Він додав, що дане розпорядження було пов'язано з тим, що уряд США хотів отримати більше інформації про інцидент.

"Це була дуже складна ситуація. Не було точного розуміння, що суда перебували в міжнародних водах... Російська сторона стверджувала, що це була провокація з боку українців", – зазначив Андерсон.

Згодом заяву США все-таки було зроблено.

Трамп заборонив будь-які заяви про інцидент в Керченською протоці

Трамп заборонив будь-які заяви про інцидент в Керченською протоці

апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, в адміністрації президента США Дональда Трампа мали намір розморозити оборонну допомогу Україні в обмін на заяву про розслідування проти Байденом.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Кримський міст
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