"Найважливіший захід!" Названо дату зустрічі Зеленського і Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава української держави Володимир Зеленський зустрінуться у жовтні на другому Форумі регіонів, який відбудеться у Житомирі.

Про це повідомив посол Білорусі Ігор Сокол, зазначивши, що запрошення надійшло від президента України, передає "Белта".

"Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на форум регіонів у Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах", – заявив посол.

Зеленський і Лукашенко колаж

Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у Гомелі, у ньому взяли участь президенти Білорусі і України Олександр Лукашенко і Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп ("Народний фронт") Микола Княжицький висловив думку, що Зеленський своїми першими кроками нагадав главу Білорусі Олександра Лукашенка.

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