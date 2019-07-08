Найпопулярніший у Києві: хто йде в Раду за 221 округом

221-ий округ, який охоплює Печерський, частину Солом’янського та Шевченківського районів столиці, отримав найбільшу популярність серед кандидатів по Києву.

Тут зареєструвався 31 претендент на депутатство.

Журналісти ІНФОРМАТОРа розказали хто саме балотується у Верховну Раду ІХ скликання по 221-му округу.

З 31-го кандидата, які висунули свою кандидатуру по Печерському та частинам Солом’янського й Шевченківського районів Києва, лише 9 є представниками політичних партій. Своїх членів на вибори тут делегували “Європейська солідарність”, “Батьківщина”, “Слуга народу”, “Опозиційний блок”, “Громадянська позиція”, “Опозиційна платформа – “За життя”, “Голос”, “Сила і честь” та “Самопоміч”. Решта 22 претенденти на депутатський мандат – самовисуванці.

5 кандидатів, висуваючись по київському округу, не тільки не проживають в його межах, а й в столиці взагалі. 11 з 31 зареєстрованого претендента – молодші за 25 років.

Роман Безсмертний – народився 15 листопада 1965 року в селі Мотижин Макарівського району Київської області. Доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури та мистецтв, народний депутат ІІ-V скликань, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з врегулювання ситуації на сході України. До Верховної Ради йде самовисуванцем.

Михайло Терентьєв – народився 12 вересня 1985 року в місті Нікополь Дніпропетровської області. Депутат Київської міської ради двох скликань, член постiйної комiсiї з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

З 2001 року постійно проживає у м. Києві. У 2009 році закінчив аспірантуру Історичного факультету у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

2004 – 2006 – працював помічником юристконсульта у компанії “Вінада”

2006 – 2009 – викладач Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

2010 – 2014 – керівник громадської приймальні депутатів Київської міської ради

Червень 2014 – грудень 2015 – депутат Київської міської ради VII скликання (фракція “УДАР – Солідарність”) від 36-го мажоритарного округу (Печерський район)

З жовтня 2015 – депутат Київської міської ради VIII скликання (фракція "Солідарність")

З грудня 2015 – член постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

З серпня 2016 – директор Комунального підприємства “Інженерний центр” виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2016 – 2018 – здобув другу вищу освіту у Київському національному університеті будівництва та архітектури за фахом Міське господарство та будівництво

З 2014 року займається питаннями модернізації житлово-комунальної інфраструктури Києва.

Протягом 2014-2019 років, за зверненнями громадян, ініціював роботи по благоустрою Печерського району – встановлення дитячих та спортивних майданчиків, проведення капітальних ремонтів у будинках, реконструкція скверів. Допомагав у реалізації міських громадських проектів та ініціатив.

У 2016 році посів перше місце у “Рейтингу взаємодії депутатів з виборцями“. Свою кампанію кандидат будує саме на цій взаємодії.

“Моїм пріоритетом було, є і залишиться виконання доручень моїх виборців! Я дуже ціную і вважаю своїм головним досягненням той постійний та конструктивний діалог, який вдалося налагодити з мешканцями мого округу. Конкретним результатом цієї двосторонньої комунікації стали реальні досягнення та зміни, які ви вже бачите. За ті роки, що я представляв інтереси моїх виборців у Київраді, було реалізовано понад 1000 ваших доручень! Понад 4500 громадян звернулись до моєї громадської приймальні”, – йдеться у програмі Терентьєва.

“Європейська солідарність” висунула Михайла Терентьєва своїм кандидатом на 221-му одномандатному виборчому окрузі.

Олександр Гусєв – народився 25 сiчня 1985 року в місті Воронеж, Російська Федерація. Представник партії “Опозиційна платформа – “За життя””.

Був помічником народного депутата від “Партії регіонів” V-VI скликань Ельбруса Тадеєва.

2014-го року балотувався до Верховної Ради самовисуванцем.

Того ж року на виборах до Київради став єдиним представником від “Батьківщини”, “УДАРу” та Петра Порошенка по 10-му округу.

Леонід Ємець – народився 30 серпня 1979 року в місті Києві.

Двічі депутат від 221-го округу: спершу від ВО “Батьківщина”, потім від “Народного фронту”. В Верховну Раду ІХ скликання йде представником партії Святослава Вакарчука “Голос”.

Один з авторів і активних лобістів Законів “Про відновлення довіри до суддів” та “Про очищення влади”.

Має звання Заслуженого юриста України, однак не зміг пройти тест для отримання посади судді Касаційного суду.

Наталія Манойленко – народилася 5 сiчня 1976 року в місті Острог Рівненської області. Депутат Київської міської ради, голова фракції “Самопоміч” та член Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Згідно з офіційною біографією, Наталія Манойленко розпочала свою трудову діяльність викладачем китайської мови на кафедрі східних мов Київського державного лінгвістичного університету, де пропрацювала з 1997 по 2000 рік.

З 2000 по 2004 рік – юрисконсульт в компанії з іноземними інвестиціями “Хен Тун”.

З 2004 по 2012 рік – начальник юридичного відділу ТОВ “Хелен Марлен”.

З 2012 року – адвокат, співзасновник і директор ТОВ “Міжнародна юридична фірма “Акорд”.

По 221-му округу Манойленко висуватиметься від партії “Об’єднання “Самопоміч”.

Володимир Петров – народився 20 листопада 1977 року в місті Дніпро. Політтехнолог, блогер, телеведучий.

Продюсер “Люмпен продакшн”, “Ісландія”, “Школа корупції” та “Люмпен шоу”. Тісно співпрацює з ведучим Олексієм Дурнєвим, блогером Олександром Барабошком та журналістом Василем Крутчаком.

Як пише видання Чесно, у 2015 році балотувався до Дніпровської міської ради від партії “Наш Край” за 55 округом.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за 133 округом (м.Одеса) як безпартійний самовисуванець.

За даними ЗМІ, був PR-менеджером Арсенія Яценюка під час президентських виборів 2010 року.

У 6 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від “Блоку Юлії Тимошенко” Святослава Олійника

Закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю “гірський інженер підземної розробки”.

ЗМІ називають Петрова медіакілером та пишуть про численні скандали за участі його та відомих політиків. Так, він ймовірно причетний до дискредитації таких людей, як Арсеній Яценюк, Олексій Гончаренко, Володимир Рондін, Геннадій Корбан, Вадим Рабінович, Сергій Терьохін, Віктор Уколов, Руслан Богдан, Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Андрій Лозовий.

У 2013 році дії саме Петрова та його підлеглих призвели до відомого інциденту з Вадимом Тітушко, після якого прізвище останнього стало загальнновідомим.

У 2017 році Вадим Рабінович звинуватив Петрова у замаху на своє життя та політичних провокаціях.

У 2018 році Петров був затриманий за підозрою у порушенні таємниці листування чи телефонних розмов та недоторканності приватного життя, неправдивому повідомленні про злочин зі штучним створенням доказів, впливі на правоохоронця з метою перешкодити його роботі, незаконному зборі, зберіганні та використанні конфіденційної інформації.

Ці кримінальні справи було відкрито після гучного “секс-скандалу” у мережі інтернет, коли студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила у сексуальних домаганнях через додаток “Tinder” чиновника Національної поліції Олександра Варченка, який є чоловіком першої заступниці голови Державного Бюро Розслідувань Ольги Варченко.

Суд помістив Петрова під цілодобовий домашній арешт, він свою провину не визнає. Весною 2019-му році Володимир Петров балотувався на посаду президента України. На парламентські вибори кандидат йде самовисуванцем.

Анна Пуртова – народилася 15 квiтня 1982 року в місті Дніпро. Представник партії “Слуга народу”.

Про Анну, як і про багатьох кандидатів президентської партії на мажоритарних округах відомо небагато.

Однак, користувачі соціальної мережі Facebook відмітили, що і ту незначну частину відомостей про члена власної партії у “Слузі народу” підробили. Пуртова подавалася до ЦВК як безробітна мешканка Дніпра, а потім перетворилася на киянку та голову правління ГО “Діджитал освіта”.

Під час подачі документів до ЦВК Пуртова не мала передвиборчої програми і додала її разом зі зміною відомостей з власної біографії.

Анну Пуртову та її появу на одному з найбільш конкурентних округів столиці пов’язують з її особистими стосунками з олігархом Василем Хмельницьким. Мовляв саме він взяв на себе фінансування члена “Зе!Команди” з Дніпра.

Свою кампанію Пуртова розпочала лише 6 днів тому з публікації відео-ролику на власному каналі у YouTube, у якому кандидат у народні депутати пояснює чому вона йде у парламент. На данний момент, член “Слуги народу” провела зустріч з волонтерами своєї кампанії та записала звернення до виборців, в той час як її конкуренти вже активно працюють з ними, проводять зустрічі, концерти й інші елементи виборчих перегонів.

Зрозуміло, що кандидату від “Слуги народу”, враховуючи рейтинг їх лідера, достатньо повідомити, що він член “Зе!Команди”, однак у випадку з 221 округом це не зовсім грає Пуртовій на руку. Віповідно до результатів президентських виборів, саме тут колишній президент Петро Порошенко набрав більше голосів ніж чинний глава держави.

Тому виборець цього району до кандидата від “Європейської солідарності” буде потенційно лояльніший.

Іван Слюсарев – народився 24 лютого 1994 року в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області. Керівник Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний спортивний рух, перший заступник голови партії “Незалежність” колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича та голови Ради Міністрів АР Крим Анатолія Могильова.

До парламенту йде від ВО “Батьківщина”.

Олександр Смик – народився 7 червня 1984 року в місті Воркута, Росія. Завідувач сектору контролю та моніторингу майна управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого апарату Київської обласної ради.

Був помічником народних депутатів від ВО “Батьківщина” Андрія Павловського та Юрія Одарського. На 221 округ Смика висунула партія Анатолія Гриценка “Громадянська позиція”. Євгеній Лахненко – народився 31 травня 1980 року в місті Києві. Кандидат від партії Ігоря Смешка “Сила і Честь”.

Адвокат, керуючий партнер у адвокатському об’єднанні “Системні рішення”. Сергій Якуш – народився 26 травня 1988 року в місті Києві. Тимчасово не працює, до Верховною Ради висувається від політичної партії “Опозиційний блок”.

Катерина Заяць – народилася 26 жовтня 1996 року в місті Червоноград Львівської області. Тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.

Юлій Іваницький – народився 6 червня 1997 року в місті Києві. Тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Дмитро Касьяненко – народився 29 вересня 1980 року в місті Семипалатинськ.

Правник, керуючий у адвокатському бюро “Касьяненко і партнери”, безпартійний, проживає в місті Узин Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування. Артур Клопков – народився 8 березня 1996 року в місті Києві.

Тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Єлизавета Колесніченко – народилася 28 липня 1997 року в місті Києві. Тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Володимир Костерін – народився 11 серпня 1968 року в місті Києві, громадянин України.

Президент швейцарського фонду “Скорочення ризиків”, радник директора у ТОВ “Паретеум Україна”, член “Партії Зелених України”.

В 2001-2009 роках був президентом телеканалу “Тоніс”.

Очолював Федерацію боксу України у 2006-2008 рр. До Верховної Ради Костерін йде самовисуванцем.

Олексій Кошевий – народився 10 серпня 1995 року в місті Києві. Керівник проектів у Громадській організації “Благодійний Фонд “Слуга Народу”.

До Ради йде самовисуванцем. Юрій Петренко – народився 27 лютого 1982 року в селі Рихальськ Ємільчинського району Житомирської області.

Фізична особа–підприємець, член політичної партії “Національний корпус”, до Верховної ради балотуєтсья самовисуванцем.

Роман Ромась – народився 15 сiчня 1996 року в місті Києві. Тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. Євген Леськів – народився 19 квiтня 1985 року в місті Комунарськ Луганської області.

Президент асоціації “Сміттєпереробників України”, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування. У минулому був помічником народного депутата V-VI скликань від “Партії регіонів” Василя Горбаля.

Єлизавета Максименко – народилася 19 травня 1996 року в місті Первомайськ Миколаївської області.

Тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, самовисування.

Олександра Малий – народилася 30 вересня 1996 року в місті Києві. Студентка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Катерина Плохута – народилася 3 грудня 1996 року в місті Києві. Тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Богдан Помогайбог – народився 6 серпня 1981 року в місті Києві. Заступник виконавчого директора у БО “Всеукраїнський Благодійний Фонд “Слуга Народу”, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Людмила Пономарьова – народилася 22 липня 1964 року в місті Первомайськ. Фізична особа–підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Василь Бондаренко – народився 19 грудня 1972 року в селі Бедевля Тячівського району Закарпатської області. Помічник з юридичних питань президента Фонду ветеранів військової розвідки України, самовисуванець.

Вікторія Ботякова – народилася 4 квiтня 1994 року в місті Києві. Аспірант у ВНЗ “Національна академія управління”, працює у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця та Комунальному некомерційному підприємстві “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1”. До парламенту йде самовисуванцем.

Вікторія Гіглава – народилася 9 травня 1974 року в місті Армавір Краснодарського краю, Російська Федерація. Проживає у Харкові, безпартійна, тимчасово не працює, самовисуванець

Михайло Голіней – народився 14 жовтня 1994 року в селі Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області. Тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, самовисування.

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