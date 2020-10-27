Найнижчу явку на виборах в Україні порівняли з іншими країнами

На те, що явка на місцевих виборах 2020 року в Україні стала найнижчою за всю історію її незалежності – 36,88%, вплинуло декілька причин, серед яких не тільки пандемія. Однак не можна сказати, що це стало якимось прецедентом.

На цьому наголосила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. На своїй сторінці у Facebook вона навела приклади щодо явки на таких виборах у різних країнах Європи й не лише, яка була значно нижчою, ніж цьогоріч в Україні.

"Не те щоб закрити тему, але це приклад того, що будь-які оцінки повинні враховувати порівняння з нормою, а не нашою уявою про норму. Також врахуйте, що в нас немає дочасного та поштового голосування, а тоді не було ще пандемії. У 2015-му всі просто бідкалися, що 46,5% – дуже-дуже мало. Зараз – 10% (які не пішли на вибори через пандемію COVID-19. – Ред.), передумовою чого є цілий спектр причин, а не одна", – зазначила Айвазовська.

Дані щодо явки на місцевих виборах у різних країнах:

в Англії 2014 року: явка 36% (у 2015 році – вища, 65%);

у Шотландії 2012 року: явка 39%;

в Уельсі 2012 року: явка 39%;

у Словенії 2014 року: 2 тур – явка 43%, 1 тур – явка 45% (найнижча за історію незалежності Словенії);

в Угорщині 2014 року: явка 44%;

у Чехії 2014 року: явка 44%;

в Албанії 2015 року: явка 45%;

у Латвії 2013 року: явка 46%;

у Болгарії 2015 року: явка 46%;

у Литві 2013 року: явка 47%;

у Польщі 2014 року: явка 47%;

у Хорватії 2013 року: 1 тур – явка 47%, 2 тур – явка 43%;

у Словаччині 2014 року: явка 48%;

вибори до ландтагу землі Бранденбург (Німеччина) 2014 року: явка 48%;

у Грузії 2014 року: явка 49%;

вибори до ландтагу землі Саксонія (Німеччина) 2014 року: явка 49%;

у Вірменії 2012 року: явка 50%;

вибори до ландтагу землі Бремен (Німеччина) 2015 року: явка 50%;

в Ірландії 2014 року: явка 52% (друга найнижча, якщо не враховувати 1999 рік, явка за історію незалежності Ірландії);

у Португалії 2013 року: явка 53%;

вибори до ландтагу землі Тюрінгія (Німеччина) 2014 року: явка 53%;

у Боснії та Герцеговині 2012 року: явка 56,5%;

в Естонії 2013 року: явка 58% (з урахуванням інтернет-голосування; для порівняння – у 2005 році – 47%);

вибори ландтагу землі Гамбург (Німеччина) 2011 року: явка 57%;

у Фінляндії 2012 року (дозволяється голосування перед днем голосування, т. зв. advance voting): явка 58%;

вибори до ландтагу землі Нижня Саксонія (Німеччина) 2013 року: явка 59%;

вибори до ландтагу землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) 2013 року: явка 60%;

у Норвегії 2011 року (представницькі органи, рівень провінцій): явка 60%;

вибори до ландтагу землі Шлезвіг-Гольштайн (Німеччина) 2012 року: явка 60%;

у Франції 2014 року (1 тур): явка 64%;

місцеві вибори в Іспанії 2015 року: явка 65%;

вибори ландтагу землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) 2011 року: явка 66% (у 2006-му – 53%);

в Ісландії 2014 року: явка 66% (найнижча за 60 останніх років);

в Італії 2014 року: явка 67%;

в Македонії 2013 року: вибори мерів, 1 раунд – 67%, 2 раунд – 59%, вибори до місцевих представницьких органів – 67%;

вибори до ландтагу землі Хессен (Німеччина) 2013 року: явка 73%;

у Білорусі 2014 року (дозволяється дочасне голосування): явка 77%.

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