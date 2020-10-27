Найнижчу явку на виборах в Україні порівняли з іншими країнами
На те, що явка на місцевих виборах 2020 року в Україні стала найнижчою за всю історію її незалежності – 36,88%, вплинуло декілька причин, серед яких не тільки пандемія. Однак не можна сказати, що це стало якимось прецедентом.
На цьому наголосила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська. На своїй сторінці у Facebook вона навела приклади щодо явки на таких виборах у різних країнах Європи й не лише, яка була значно нижчою, ніж цьогоріч в Україні.
"Не те щоб закрити тему, але це приклад того, що будь-які оцінки повинні враховувати порівняння з нормою, а не нашою уявою про норму. Також врахуйте, що в нас немає дочасного та поштового голосування, а тоді не було ще пандемії. У 2015-му всі просто бідкалися, що 46,5% – дуже-дуже мало. Зараз – 10% (які не пішли на вибори через пандемію COVID-19. – Ред.), передумовою чого є цілий спектр причин, а не одна", – зазначила Айвазовська.
Дані щодо явки на місцевих виборах у різних країнах:
в Англії 2014 року: явка 36% (у 2015 році – вища, 65%);
у Шотландії 2012 року: явка 39%;
в Уельсі 2012 року: явка 39%;
у Словенії 2014 року: 2 тур – явка 43%, 1 тур – явка 45% (найнижча за історію незалежності Словенії);
в Угорщині 2014 року: явка 44%;
у Чехії 2014 року: явка 44%;
в Албанії 2015 року: явка 45%;
у Латвії 2013 року: явка 46%;
у Болгарії 2015 року: явка 46%;
у Литві 2013 року: явка 47%;
у Польщі 2014 року: явка 47%;
у Хорватії 2013 року: 1 тур – явка 47%, 2 тур – явка 43%;
у Словаччині 2014 року: явка 48%;
вибори до ландтагу землі Бранденбург (Німеччина) 2014 року: явка 48%;
у Грузії 2014 року: явка 49%;
вибори до ландтагу землі Саксонія (Німеччина) 2014 року: явка 49%;
у Вірменії 2012 року: явка 50%;
вибори до ландтагу землі Бремен (Німеччина) 2015 року: явка 50%;
в Ірландії 2014 року: явка 52% (друга найнижча, якщо не враховувати 1999 рік, явка за історію незалежності Ірландії);
у Португалії 2013 року: явка 53%;
вибори до ландтагу землі Тюрінгія (Німеччина) 2014 року: явка 53%;
у Боснії та Герцеговині 2012 року: явка 56,5%;
в Естонії 2013 року: явка 58% (з урахуванням інтернет-голосування; для порівняння – у 2005 році – 47%);
вибори ландтагу землі Гамбург (Німеччина) 2011 року: явка 57%;
у Фінляндії 2012 року (дозволяється голосування перед днем голосування, т. зв. advance voting): явка 58%;
вибори до ландтагу землі Нижня Саксонія (Німеччина) 2013 року: явка 59%;
вибори до ландтагу землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) 2013 року: явка 60%;
у Норвегії 2011 року (представницькі органи, рівень провінцій): явка 60%;
вибори до ландтагу землі Шлезвіг-Гольштайн (Німеччина) 2012 року: явка 60%;
у Франції 2014 року (1 тур): явка 64%;
місцеві вибори в Іспанії 2015 року: явка 65%;
вибори ландтагу землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) 2011 року: явка 66% (у 2006-му – 53%);
в Ісландії 2014 року: явка 66% (найнижча за 60 останніх років);
в Італії 2014 року: явка 67%;
в Македонії 2013 року: вибори мерів, 1 раунд – 67%, 2 раунд – 59%, вибори до місцевих представницьких органів – 67%;
вибори до ландтагу землі Хессен (Німеччина) 2013 року: явка 73%;
у Білорусі 2014 року (дозволяється дочасне голосування): явка 77%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Після закриття виборчих дільниць о 20:00 з'явилися результати екзит-полів – опитування відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та інших великих містах країни.
Центральна виборча комісія після опрацювання 100% інформації з усіх областей країни оприлюднила дані щодо явки виборців на місцевих виборах в Україні, яка становила 36,88%.
За даними соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців, які не голосували на місцевих виборах (20%), не могли зробити цього за станом здоров'я. Водночас 10% відповіли, що не пішли на вибори через пандемію коронавірусу.