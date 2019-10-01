"Наймасштабніша реформа": на Комітеті ВРУ представили новий закон про СБУ

Колегія Служби безпеки України на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки представила концепт нової редакції закону про СБУ.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Там зазначають, що наслідком прийняття нової редакції закону повинна стати "наймасштабніша реформа СБУ за весь час незалежності".

Глава СБУ Іван Баканов визначив пріоритетом перетворень наближення відомства до кращих моделей спецслужб держав-членів ЄС і НАТО з урахуванням сучасних потреб України. Особливо він наголосив на проблемах державної безпеки, зокрема через військову агресію з боку Російської Федерації.

Служба безпеки України

"Необхідність кардинальних змін у спецслужбі викликана швидкісною мутацією викликів, що впливають на рівень національної безпеки. Служба має не тільки аналізувати загрози в режимі онлайн, але і передбачати нові, оперативно розробляючи "вакцини", які зможуть нейтралізувати загрози ще на етапі їх виникнення", – сказав Баканов.

Як вважають автори проекту, результати перебудови відомства будуть включати:

відмову від невластивих функцій і запобігання розслідування злочинів, які не становлять загрозу держбезпеки;

розширення контррозвідувального вектора роботи СБУ і ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам держбезпеки;

впровадження гнучкої структури;

скорочення і перезавантаження кадрового складу;

демілітаризацію;

деполітизацію керівництва СБУ і призначення голови СБУ на термін, який не збігається з терміном каденції президента;

вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;

формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ, що, зокрема, унеможливить тиск на бізнес;

підвищення рівня зарплати.

Як писав OBOZREVATEL, глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов анонсував реформу відомства, в рамках якої пообіцяв провести скорочення штату і підвищення зарплат.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал