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''Найкращий закон про мову'': в Кабміні розкрили деталі українізації

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Закон про українську мову, який Верховна Рада має намір у березні прийняти в другому читанні, не регулюватиме використання мови у приватному житті. Також документом передбачені тривалі перехідні періоди для впровадження норм, які можуть викликати суперечки в суспільстві.

Нові подробиці законопроекту про українську мову розкрив в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.

За його словами, до другого читання в законопроект будуть внесені зміни.

"Але я бачив багато законів про мову, десятки в різний час – цей найкращий. Він унормовує використання української мови практично в усіх сферах суспільного життя, підкреслюю – не приватного, про це є окремий запис, що він не має відношення до особистого життя. Всі норми стосуються застосування української мови в публічних сферах – державної роботи, самоврядування, освіти тощо, а не особистого спілкування людей між собою", – підкреслив він.

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Кириленко повідомив, що в статтях і розділах законопроекту, "де може бути напружена дискусія з якихось причин", передбачені перехідні періоди 5-7 років.

"Наприклад, моменти з програмним забезпеченням, коли воно повинне передбачати наявність призначеного для користувача інтерфейсу українською мовою. Зараз більшість програм русифіковані, потрібен час для того, щоб мали можливість перебудуватися", – пояснив віце-прем'єр-міністр.

Також, за його словами, перехідні періоди стосуватимуться мови реклами, книг тощо.

Кириленко додав, що застосування мов національних меншин і корінних народів у тій чи іншій сфері буде регулюватися окремим законом.

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"Але і в цьому законі, що стосується телебачення, радіопрограм, друкованих засобів масової інформації, передбачені преференції для таких ЗМІ, якщо вони видаються або транслюються, припустимо, мовою корінного народу. Наприклад, коли ми говоримо про кримських татар, квоти менші, і вони значно більше мають можливість у теле- і радіопрограмах користуватися кримськотатарською мовою – мовою корінного народу", – розповів він.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

rudenko.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада в березні ухвалить закон про українську мову. Це де-факто останній законопроект, який парламент розгляне до першого туру президентських виборів.

  • Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову.

  • ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на державну мову.

  • Законопроект встановлює цілий перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗакон про мови
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Теги
українська моваросійська мова
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
закон вмешивается в свободное использование языков в общественной жизни и культуре, что нарушает гарантии Конституции «свободного развития и использования языка».
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Deep State
Deep State
С мовой скотской идите на хуй хахлы
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3
Чебан Борис
Чебан Борис
Видеть сны на родном языке таки разрешат. Спасибо большое авторам законопроекта и лично пану Кириленко.
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Deep State
Deep State
Чебан Борис, хуета украинская уже сошла с ума на почве вывиха мозга
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