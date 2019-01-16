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''Найкращий клоун!'' Гончаренко незвичайним чином виконав ''парі'' з Зеленським

3.6тЧитати матеріал російською

Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко виконав умови суперечки з шоуменом і кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським – з'явився в костюмі клоуна.

Підтверджуюче фото він опублікував на сторінці в Facebook. "Мужик сказав – мужик зробив", – підписав Гончаренко.

Депутат вибрав для себе образ відомого коміка Чарлі Чапліна і прийшов на ефір "Прямого" в капелюсі-циліндрі і з вусами.

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''Найкращий клоун!'' Гончаренко незвичайним чином виконав ''парі'' з Зеленським

Скріншот із відео

''Найкращий клоун!'' Гончаренко незвичайним чином виконав ''парі'' з Зеленським

Скріншот із відео

Політик запевнив, що готовий хоч усе життя ходити в незвичайному вбранні, якщо це позитивно вплине на долю України.

"Тому ви, звичайно ж, посмійтеся і напишіть коментар: Гончаренко – клоун! Однак, сподіваюся, що вас це змусить хоч трохи подумати і не піддаватися на дурні провокації", – зазначив нардеп.

Користувачі ж помітили, що очікували побачити зовсім не такий образ. "Коли це Чарлі Чаплін клоуном став?" – написали вони під фото.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 23 грудня нардеп в ефірі телеканалу "Прямий" пообіцяв прийти в незвичайному одязі в тому випадку, якщо лідер студії "Квартал 95" зважиться піти на президентські вибори в 2019 році.

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення в кандидати в президенти України.

  • Гончаренко підтвердив, що готовий виконати умови суперечки.

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Особи
Олексій ГончаренкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Чувствует Гончаренко, что дни его и Параши сочтены. К кому переметнуться после выборов президента Гончар не знает, так как уже наперед знает, что везде получит пиз@юлей
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Когда этого педика Гончара кастрируют, чтобы он таких дябилов не плодил как он?
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Serov Oleg
Serov Oleg
эта мразь в одном ряду с идиотом палубиеми прочими парасюками
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