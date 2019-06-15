"Найкращі кандидати": Порошенко представив мажоритарників від Івано-Франківської області

Команда партії "Європейська солідарність" має найкращих кандидатів з-поміж усіх політичних команд України.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в Івано-Франківську під час представлення кандидатів від партії у мажоритарних округах області, передає сайт політсили.

"Я наголошую на тому, що команда "Європейської Солідарності", яка йде до Верховної Ради, має найкращий список і найкращих кандидатів серед усіх учасників виборів. Майже половина з них – ті, хто не були ні в цьому парламенті, ні в уряді, але все своє життя присвятили побудові нашої держави і її захисту: волонтери, добровольці. Це абсолютно правильне поєднання досвіду і свіжої крові" – підкреслив Петро Порошенко.

Партія "Європейська солідарність" eurosolidarity.org

Партія "Європейська солідарність" eurosolidarity.org

Партія "Європейська солідарність" eurosolidarity.org

Він наголосив, що всі проєвропейські виборці повинні об’єднатися навколо захисту надбань останніх років і підтримати найпотужнішу політичну силу, яка точно знає, як досягти членства у ЄС та НАТО – партію "Європейська Солідарність".

Голова партії представив кандидатів в одномандатних виборчих округах. У 83 окрузі від партії йде Олексій Петечел, науковець, кандидат юридичних наук, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. У 84 окрузі "Європейську Солідарність" представляє народний депутат Михайло Довбенко. У 86 окрузі йде Остап Дзеса, голова фракції "Солідарності" в обласній раді. У 87 окрузі партію репрезентує Юрій Голіней, депутат обласної ради.

Петро Порошенко зазначив, що три з чотирьох кандидатів в округах Івано-Франківської області від партії "Європейська Солідарність" – це представники місцевого самоврядування, адже партія суттєво оновила кадровий склад і робить ставку зокрема й на лідерів місцевих громад.

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