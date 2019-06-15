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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Найкращі кандидати": Порошенко представив мажоритарників від Івано-Франківської області

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Команда партії "Європейська солідарність" має найкращих кандидатів з-поміж усіх політичних команд України.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в Івано-Франківську під час представлення кандидатів від партії у мажоритарних округах області, передає сайт політсили.

"Я наголошую на тому, що команда "Європейської Солідарності", яка йде до Верховної Ради, має найкращий список і найкращих кандидатів серед усіх учасників виборів. Майже половина з них – ті, хто не були ні в цьому парламенті, ні в уряді, але все своє життя присвятили побудові нашої держави і її захисту: волонтери, добровольці. Це абсолютно правильне поєднання досвіду і свіжої крові" – підкреслив Петро Порошенко.

Партія "Європейська солідарність"

Партія "Європейська солідарність"

eurosolidarity.org

Партія "Європейська солідарність"

Партія "Європейська солідарність"

eurosolidarity.org

Партія "Європейська солідарність"

Партія "Європейська солідарність"

eurosolidarity.org

Він наголосив, що всі проєвропейські виборці повинні об’єднатися навколо захисту надбань останніх років і підтримати найпотужнішу політичну силу, яка точно знає, як досягти членства у ЄС та НАТО – партію "Європейська Солідарність".

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Голова партії представив кандидатів в одномандатних виборчих округах. У 83 окрузі від партії йде Олексій Петечел, науковець, кандидат юридичних наук, викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. У 84 окрузі "Європейську Солідарність" представляє народний депутат Михайло Довбенко. У 86 окрузі йде Остап Дзеса, голова фракції "Солідарності" в обласній раді. У 87 окрузі партію репрезентує Юрій Голіней, депутат обласної ради.

Петро Порошенко зазначив, що три з чотирьох кандидатів в округах Івано-Франківської області від партії "Європейська Солідарність" – це представники місцевого самоврядування, адже партія суттєво оновила кадровий склад і робить ставку зокрема й на лідерів місцевих громад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко здивував українців на рейсовому літаку.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019Партія "Європейська солідарність"
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Лучшие зря вошли в команду к этому лузеру. И моральному уроду
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Bykov Sergei
Bykov Sergei
Chekurda Taras, Подобное притягивает подобное.
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