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21 листопада • оновлено в 18:11
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Найєма призначили заступником директора "Укроборонпрому"

3.1т
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Колишній народний депутат Мустафа Найєм працює у державному концерні "Укроборонпром".

Найєм зазначив, що обіймає посаду заступника генерального директора. Про це він розповів у четвер, 21 листопада у Києві під час пресконференції на тему "Річниця Майдану: що не вдалося попередній влади і застереження для нової", передає Укрінформ.

"Так, дійсно, я зараз там працюю – заступником генерального директора", – повідомив він.

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Мустафа Найєм

Мустафа Найєм

24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL:

  • "Укроборонпром" опинився в центрі скандалу у лютому. Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей з Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.

  • При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування.

  • Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

  • У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".

  • 30 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса новим головою "Укроборонпрому". Указом №640/2019 він звільнив Павла Букіна з посади гендиректора держконцерну.

  • Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому гендиректору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

  • У Києві викрили колишнього заступника директора заводу "Маяк", який намагався продати державне майно "Укроборонпрому" за 4,5 млн доларів.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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