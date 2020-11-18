Україна запропонувала в ТКГ обмін полоненими до 25 грудня, – Арестович

Обмін полоненими між Україною та Росією може пройти до кінця поточного року.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Наш". За його словами, українська сторона запропонувала бойовикам обмінятися утримуваними особами до Різдва, 25 грудня (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Також він наголосив, що політичні радники почали підготовку до зустрічі нормандської четвірки, яка має відбутися у 2020 році.

"Політичні радники, наскільки мені відомо, домовляються про організацію саме такої зустрічі. Там триває практична робота", – наголосив Арестович.

Така зустріч необхідна Україні, щоб підбити підсумки минулого року та для ухвалення нових рішень на вищому політичному рівні, сказав він.

Про ситуацію з обміном полоненими під час ефіру також розповів перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Він наголосив, що робота з обміну за формулою "всіх на всіх" ведеться на всіх рівнях, зокрема, й в Офісі президента України. Проте саме зараз йдеться про обмін конкретних 11 осіб.

"Відповідний список Україна підготувала та передала й чекає зустрічних пропозицій із боку ОРДЛО про обмін. Поки що ми таких пропозицій не маємо", – наголосив він.

Це перший етап роботи, наступний – це обмін всіх на всіх, уточнив Кравчук.

"Це вже другий етап, який вимагає більш глибокого аналізу ситуації, пошуку тих людей і конкретних прізвищ тих, кого треба обмінювати. Така робота вже проводиться", – сказав глава української делегації.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент Володимир Зеленський попросив очільника Міжнародного Комітету Червоного хреста Петера Маурера посприяти в отриманні від бойовиків так званих ЛНР та ДНР списків для прискорення обміну "всіх на всіх". Він також привітав бажання Маурера відвідати Донбас з обох боків лінії розмежування.