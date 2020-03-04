Найбільший злочин влади - вкрасти у людей надію. Саме це вони зараз роблять, рятуючи свої рейтинги і дупи за рахунок нашого майбутнього.

Давайте назвемо речі своїми іменами: рекордне стрімке падіння першого "зеленого" уряду – це спроба відволікти увагу українців від мегапровалів – в економіці, в енергетиці, в міжнародній політиці, в гуманітарній сфері. Відповідальність за всі ці мегапровали несе персонально президент Зеленський, парламентська "зелена" монобільшість – це стадо овець, яке нездатне ні на що, крім натискання кнопок, і уряд Гончарука. Усі розмови про те, що новий уряд технократів, який вони обрали, вирішить – це уряд для людей, для економічного зростання – розбиваються об реальність.

Олег Ляшко Скрін відео

Подивіться, вони не проголосували міністра економіки, не проголосували міністра АПК, не проголосували ключових людей, які б мали сприяти цьому економічному зростанню. Подивіться на заяви цієї "зеленої" більшості в парламенті – вони не вони і жодного стосунку до уряду Гончарука не мають. А хто його представляв? А хто його призначав? А хто за цього голосував? А хто нам пів року розказував, що це нові обличчя і байдуже, що немає досвіду. Так от, відставка уряду Гончарука – це доказ того, про що ми говорили всі ці останні пів року.

На жаль, ми побачили, що нинішня влада не здатна вести країну, тому що вони не знають, куди її вести...

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