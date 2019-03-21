"Дотягнеться до Уругваю!" У ЦВК показали бюлетень для виборів президента

Бюлетень для виборів президента України у 2019 році стане найбільшим за всю історію.

Про це директор комбінату Юрій Онищенко повідомив на брифінгу у Києві, зазначає УНІАН. За його словами, починаючи з 8 березня, підприємство цілодобово друкує виборчі бюлетені, до роботи залучено понад 700 працівників. Це найбільший бюлетень за всю історію виборів.

Бюлетень на вибори президента-2019 УНІАН

Онищенко зазначив, що підприємство вже передало ЦВК бюлетені для 10 областей, а 21 березня передасть ще для чотирьох областей.

Він зазначив, що друк всіх бюлетенів планують завершити 24 березня. За словами Онищенка, для виготовлення всіх бюлетенів необхідно більш ніж 434 тонн паперу. Всього буде понад 60 тис. упаковок бюлетенів, кожна з яких міститиме по 700 примірників. Він нагадав, що це коштувало 165 млн 587 тис. 213 грн, а вартість одного бланка склала 4 грн 26 коп.

УНІАН

На брифінгу також повідомили, що бюлетень для президентських виборів 2019 року в Україні є найбільшим за всю історію виборів. У ЦВК підрахували, якщо викласти один за одним всі бюлетені, то їхня довжина сягне 24 тис. 354 км — відстань від Києва до столиці Уругваю. А площина, яку зможе покрити продукція, досягне 5 кв. км — як 70 футбольних полів.

Тетяна Сліпачук, глава ЦВК УНІАН

За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, текст надрукують тільки з одного боку державною українською мовою на аркуші розміром 20х80 см пісочного кольору із захисними елементами. Прізвища та імена кандидатів будуть розташовані в алфавітному порядку з даними про них, викладеними в постанові про реєстрацію кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні, швидше за все, відбудуться у два тури. Зараз же лідером електоральних симпатій залишається Володимир Зеленський, випереджаючи на 6% Юлію Тимошенко і Петра Порошенка.

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