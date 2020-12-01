Найбільша у Київраді фракція "ЄС" закликала до співпраці команду Кличка

Найбільша фракція новообраного складу Київської міської ради від партії "Європейська солідарність" напередодні першого засідання закликала до конструктивної співпраці в інтересах киян команду міського голови Віталія Кличка.

Про це під час брифінгу заявила лідерка фракції "ЄС" Марина Порошенко, вкотре подякувавши жителям столиці за підтримку на місцевих виборах, повідомила пресслужба партії.

"Сьогодні вступить в свої права новообраний мер Києва Віталій Кличко. Треба зауважити, що завдяки підтримці "Європейської Солідарності" йому вдалося виграти ці вибори вже в першому турі. Ми його підтримали, тому що він достатньо ефективно зміг використати можливості, які з’явилися у столиці завдяки ініційованій Петром Порошенком реформі децентралізації", – наголосила вона.

"Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо УДАРу для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв’язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюваності в Києві", – перерахувала Порошенко.

Крім того вона висловила сподівання на імунізацію населення після отримання вакцини, підтримку малого і середнього бізнесу, який постраждав внаслідок дій центральної влади.

"Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім’ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет", – попередила лідерка фракції.

"Це і питання, які стосуються освіти, тому що на сьогодні ми не маємо чіткого алгоритму – як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам. Усі ці питання в новому складі нашою професійною командою ми будемо вирішувати. Найближчим часом кияни побачать результати такої плідної роботи", – зазначила Порошенко.

"Ми також розуміємо, що на столі у новообраного міського голови є й інші пропозиції – не тільки від "Європейської Солідарності". І від того, яку саме він сьогодні обере, залежатиме майбутнє Києва. Ми побачимо, чи справдяться очікування киян щодо об’єднання проєвропейських, продержавницьких сил у Київраді", – зауважила колишня перша леді.

Вона наголосила – команда "Європейської Солідарності" вже готова до плідної, злагодженої і професійної роботи у новому складі Київської міської ради.

"Ми розуміємо, що за останні місяці накопичилось дуже багато важливих питань, і їх треба вже зараз вирішувати. Сподіваємось, що вже наступного тижня відбудеться повноцінна робоча сесія Київської міської ради", – підсумувала Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марина Порошенко на Українському жіночому конгресі закликала підтримати жінок, які постраждали від пандемії коронавірусу, особливо медикинь, мам з дітьми, освітян і підприємців.