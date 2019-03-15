''Наївні запитання'': Гай розповів, як Кремль маніпулює соцопитуваннями в Україні

Будь-які опитування в Україні, особливо передвиборчі, треба ставити під сумнів. Зараз ними дуже сильно маніпулює Росія, використовуючи їх як засіб в інформаційній війні.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Він додав, що такі опитування, зокрема як інституту КМІС про зростання симпатиків до Росії серед українців, – дуже наївні.

"Я ставлю під сумнів будь-які соцопитування в Україні, особливо передвиборчі. Треба розуміти, що зараз соціальними опитуваннями дуже сильно маніпулює РФ. Це дуже легко доказати, тому що РФ навіть Євробачення використовує як засіб в інформаційній війні. Треба запитувати себе: "А як я до цього ставлюся?" Треба розуміти, що українці – мирний народ і вони скажуть, що питання є не між народами України і Росії, а в ставленні до агресивної політики Кремля. Якщо взяти звичайних українця і росіянина, наприклад, двох фермерів, то вони б домовилися і поговорили. Але це таке дуже наївне ставлення і дуже наївне опитування до тих процесів, які відбуваються", – сказав він.

У Росії агресію підтримує більшість населення, каже Гай. Він додав, що там пишаються анексією української території.

"Треба нагадати, що Путін до останнього часу мав дуже високу підтримку серед своїх громадян. Росіяни знають, що відбувається агресія Росії в Україні і пишаються тим, що відбулася анексія Криму. Більшість населення РФ підтримує війну", – пояснив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 51% жителів Росії вважає, що добробут людей повинен турбувати державу більше, ніж статус великої країни на міжнародній арені та військова міць. За інформацією соціологів, за чотири роки після анексії Криму в жителів РФ відбулася зміна пріоритетів.

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