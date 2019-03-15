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''Наївні запитання'': Гай розповів, як Кремль маніпулює соцопитуваннями в Україні

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Будь-які опитування в Україні, особливо передвиборчі, треба ставити під сумнів. Зараз ними дуже сильно маніпулює Росія, використовуючи їх як засіб в інформаційній війні.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Він додав, що такі опитування, зокрема як інституту КМІС про зростання симпатиків до Росії серед українців, – дуже наївні.

"Я ставлю під сумнів будь-які соцопитування в Україні, особливо передвиборчі. Треба розуміти, що зараз соціальними опитуваннями дуже сильно маніпулює РФ. Це дуже легко доказати, тому що РФ навіть Євробачення використовує як засіб в інформаційній війні. Треба запитувати себе: "А як я до цього ставлюся?" Треба розуміти, що українці – мирний народ і вони скажуть, що питання є не між народами України і Росії, а в ставленні до агресивної політики Кремля. Якщо взяти звичайних українця і росіянина, наприклад, двох фермерів, то вони б домовилися і поговорили. Але це таке дуже наївне ставлення і дуже наївне опитування до тих процесів, які відбуваються", – сказав він.

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У Росії агресію підтримує більшість населення, каже Гай. Він додав, що там пишаються анексією української території.

''Наївні запитання'': Гай розповів, як Кремль маніпулює соцопитуваннями в Україні

"Треба нагадати, що Путін до останнього часу мав дуже високу підтримку серед своїх громадян. Росіяни знають, що відбувається агресія Росії в Україні і пишаються тим, що відбулася анексія Криму. Більшість населення РФ підтримує війну", – пояснив волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 51% жителів Росії вважає, що добробут людей повинен турбувати державу більше, ніж статус великої країни на міжнародній арені та військова міць. За інформацією соціологів, за чотири роки після анексії Криму в жителів РФ відбулася зміна пріоритетів.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVсоціологічні опитування
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
опросРосіяУкраїна
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