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18 січня • оновлено в 19:35
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"Нахр*на мені в армію у 18 років?!" Зеленський похвалився подарунком і нарвався на гнів

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Президент Володимир Зеленський похвалився в мережі подарунком у вигляді пряника в формі України, який він отримав від дітей з Донеччини, та викликав гнів в українців.

Пост Зеленський опублікував зокрема і на своїй сторінці у Instagram. Користувачі розкритикували президента за те, що він вирішив не звільняти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та повернув призов до армії з 18 років.

"Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", – написав Зеленський.

Зеленський похвалився подарунком і нарвався на гнів

Зеленський похвалився подарунком і нарвався на гнів

Втім, чимало українців сприйняло допис із негативом та розкритикувало президента.

"Гончарука у відставку!", "Поверни призивний вік з 21!", "Якого хр*на я повинен іти у армію?", "А діткам – в армію в 18", "Гончаруку – відставка", "Зе, я не хочу в армію", "Дякую за армію з 18 років. Хоча зі своєю передвиборчою кампанією щодо цього ви говорили зовсім інше...", "Звільніть Гончарука", – написали вони.

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Зеленський нарвався на гнів у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років.

  • Також Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському із правом внести до парламенту. Згідно із законом, рішення про відставку Кабміну ухвалює виключно Верховна Рада.

  • Зеленський провів зустріч із Гончаруком, який подав 17 січня в відставку.

  • Президент підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє гарне ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

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Автор
Яра Дорош
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Донецьк
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Коментарі
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13
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6
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Xоxложoпые не хотят служить! А как же родина?) все равно этим клоунам лежать навозом в ато
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Пряник от детей Донеччины после вояжа в Оман это хорошо... Дядя любит подарки получать... Только за стоимость чартера из Омана можно было отправить всех детей из зоны на недельку отдыхать... Но дядя любит подарки, а детей?
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0
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
yтилизaцuя кoренного населения (украинцев и руccких) с помощью смoтрящих e_в_p_e_e_в и лuбepacтoв во власти по распоряжению Глобократии должна быть постоянной и всеми способами, как и вoйнa в Лднp - до последнего украинца.
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