Президент Володимир Зеленський похвалився в мережі подарунком у вигляді пряника в формі України, який він отримав від дітей з Донеччини, та викликав гнів в українців.

Пост Зеленський опублікував зокрема і на своїй сторінці у Instagram. Користувачі розкритикували президента за те, що він вирішив не звільняти прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та повернув призов до армії з 18 років.

"Отримав подарунок від діток з українського Нью-Йорка. Так і досі іменують прифронтове селище Новгородське на Донеччині. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві дітлахи знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина", – написав Зеленський.

Зеленський похвалився подарунком і нарвався на гнів

Втім, чимало українців сприйняло допис із негативом та розкритикувало президента.

"Гончарука у відставку!", "Поверни призивний вік з 21!", "Якого хр*на я повинен іти у армію?", "А діткам – в армію в 18", "Гончаруку – відставка", "Зе, я не хочу в армію", "Дякую за армію з 18 років. Хоча зі своєю передвиборчою кампанією щодо цього ви говорили зовсім інше...", "Звільніть Гончарука", – написали вони.

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Зеленський нарвався на гнів у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років.

Також Гончарук написав заяву про відставку і передав її Зеленському із правом внести до парламенту. Згідно із законом, рішення про відставку Кабміну ухвалює виключно Верховна Рада.

Зеленський провів зустріч із Гончаруком, який подав 17 січня в відставку.

Президент підтвердив, що отримав заяву прем'єра про відставку, але натякнув на своє гарне ставлення до Гончарука і його "молодого уряду".

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