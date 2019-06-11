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Нагороджений медаллю ФСБ: спливли пояснення призначеного Зеленським глави зовнішньої розвідки

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Владислав Бухарєв, якого президент Володимир Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки, має медаль від ФСБ Росії "За бойову співдружність".

Після поширення скандальної інформації в соцмережах, виявилося, що раніше Бухарев в Facebook пояснював, звідки у нього ця нагорода. Як говориться в його пості, на початку 2000-х років брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекиданню великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи.

За його словами, в цій операції були задіяні представники спеціальних служб і правоохоронних органів різних країн, зокрема зі США, Росії, Європи та інших.

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"Було ліквідовано низку наркокомбінатів, розкриті і задокументовані раніше невідомі засоби доставки і приховування наркотиків, заарештовані члени і ватажки наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", – сказано в повідомленні від 2014 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського Баканов став в.о. глави СБУ в зв'язку з відпусткою Василя Грицака. Незабаром йому присвоїли військове звання, що спровокувало гучний скандал.

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Особи
Владислав БухарєвВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Venger Taras
Venger Taras
Щоб оббрехати достойну і чесну людину багато розуму не треба!!!!
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H Ya
H Ya
Venger Taras, Он такой же достойный и честный, как и тот фсбэшник, што ему медаль вручал.
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H Ya
H Ya
Ща ему еще Пукин орден выдаст за "миждународнуйу спивпрацю".
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H Ya
H Ya
Мог бы и отказаться официально, потреот балалаек, тайги и стекломоя.
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