Нагороджений медаллю ФСБ: спливли пояснення призначеного Зеленським глави зовнішньої розвідки

Владислав Бухарєв, якого президент Володимир Зеленський призначив главою Служби зовнішньої розвідки, має медаль від ФСБ Росії "За бойову співдружність".

Після поширення скандальної інформації в соцмережах, виявилося, що раніше Бухарев в Facebook пояснював, звідки у нього ця нагорода. Як говориться в його пості, на початку 2000-х років брав участь у проведенні міжнародної операції із запобігання перекиданню великої партії наркотиків із країн Латинської Америки до Європи.

За його словами, в цій операції були задіяні представники спеціальних служб і правоохоронних органів різних країн, зокрема зі США, Росії, Європи та інших.

"Було ліквідовано низку наркокомбінатів, розкриті і задокументовані раніше невідомі засоби доставки і приховування наркотиків, заарештовані члени і ватажки наркоугруповань, з незаконного міжнародного обігу наркотиків вилучено сотні кілограмів кокаїну. Ця операція врятувала не одну людську долю", – сказано в повідомленні від 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Зеленського Баканов став в.о. глави СБУ в зв'язку з відпусткою Василя Грицака. Незабаром йому присвоїли військове звання, що спровокувало гучний скандал.

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