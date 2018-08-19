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"Нагодуємо весь світ!" Ляшко привітав українців із Яблучним Спасом

11.2тЧитати новину російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у свято Преображення Господня освятив яблука зі свого саду в церкві Святого Єфрема у Переяславі на Київщині і роздав їх віруючим.

Натомість люди щедро пригощали політика тим, що принесли з собою у храм, повідомляє його прес-служба.

"Олег Валерійович, ми за вас! Бажаємо, щоб ви стали президентом і прибрали всю цю нечисть, зараз при владі", - дякували переяславці Ляшкові.

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Лідер РПЛ привітав усіх українців зі святом Яблучного Спаса і побажав бажаного для кожного - миру і достатку.

"Бажаю у свято Преображення Господня - щоб настало перетворення України. Щоб на нашій землі запанував мир, припинився хаос, щоб у кожного українця була робота і гідна зарплата. Щоб яблука вродили, і ми нагодували ними весь світ", - зазначив народний депутат .

Яблука, груші та мед, якими пригостили переяславці, Олег Ляшко повіз у медико-соціальний центр ветеранів війни у селі Циблі.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Олег Ляшко
Місце
Україна
Об'єкт
радикальна партія
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