"Наглядач" за Разумковим голова Апарату ВРУ подав у відставку: опубліковано документ

Юрій Сергієнко Політика 18:22, 15.07.2020 Оновлено: 18:26, 15.07.2020

Глава Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний, якого в ЗМІ називали "наглядачем" за спікером парламенту Дмитром Разумковим, 15 липня написав заяву про про звільнення з посади.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, опублікувавши сама заява (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України. Вважаю його рішення дуже мудрим і виваженим", – прокоментував нардеп рішення.

У заяві Штучний уточнив, що хоче звільнитися у зв'язку з переходом на іншу посаду в державному органі.

Глава Апарату ВРУ написав заяву про звільнення
Telegram Олександра Качури
Telegram Олександра Качури

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними ЗМІ, В'ячеслав Штучний нібито є "платним наглядачем" за главою парламенту Дмитром Разумковим через "амбіцій" останнього, які "не дають спокою Офісу президента".

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