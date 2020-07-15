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"Наглядач" за Разумковим голова Апарату ВРУ подав у відставку: опубліковано документ

Юрій Сергієнко
Політика
2,8 т.
Штучного в ЗМІ називали 'наглядачем' за Разумковим

Штучного в ЗМІ називали "наглядачем" за Разумковим. Фото strana.ua.

Глава Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний, якого в ЗМІ називали "наглядачем" за спікером парламенту Дмитром Разумковим, 15 липня написав заяву про про звільнення з посади.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, опублікувавши сама заява (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

"Сьогодні В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України. Вважаю його рішення дуже мудрим і виваженим", – прокоментував нардеп рішення.

У заяві Штучний уточнив, що хоче звільнитися у зв'язку з переходом на іншу посаду в державному органі.

Глава Апарату ВРУ написав заяву про звільнення

Глава Апарату ВРУ написав заяву про звільнення Telegram Олександра Качури

Telegram Олександра Качури

Telegram Олександра Качури

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними ЗМІ, В'ячеслав Штучний нібито є "платним наглядачем" за главою парламенту Дмитром Разумковим через "амбіцій" останнього, які "не дають спокою Офісу президента".

УкраїнаВерховна Рада УкраїниОлександр КачураДмитро Разумков
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