Вони всі в Раді кажуть таке, що не можна, щоб потрапляло в ЗМІ, – Зеленський про заяву "слуги" про допомогу Азербайджану

Україна закликає Азербайджан та Вірменію до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі й не буде надавати військову допомогу будь-якій стороні, незважаючи на висловлювання окремих нардепів.

Із такою заявою виступив президент Володимир Зеленський. Він прокоментував ситуацію на брифінгу в Чернівецькій області 2 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не йдеться про те, що Україна буде надавати військову допомогу будь-якій країні", – сказав глава держави.

Його попросили прокоментувати висловлювання "слуги народу" Людмили Марченко, яка не виключила можливість допомоги Україні Азербайджану.

Як підкреслив Зеленський, це повноваження "не якогось народного депутата, а повноваження глави держави, Верховного Головнокомандувача, і тому таке питання не може навіть порушуватися".

"Ми закликаємо, і тут у нас зрозуміла, зважена та правильна позиція як держави, до діалогу між Азербайджаном і Вірменією, і закликаємо до деескалації цього конфлікту", – вказав він.

Зеленський закликав не плутати особисті висловлювання того чи іншого депутата, неважливо, від якої він партії.

"Вони в нас усі в Раді кажуть таке, що не можна, мені здається, щоб потрапляло в ЗМІ. Але це особисте висловлювання, а ми живемо у вільній державі", – додав президент.

Зазначимо, що в п'ятницю, 2 жовтня, в невизнаній Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками, а вірменська повідомила про нових поранених і загиблих. Про розвиток подій на шостий день протистояння – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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