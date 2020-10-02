Вони всі в Раді кажуть таке, що не можна, щоб потрапляло в ЗМІ, – Зеленський про заяву "слуги" про допомогу Азербайджану
Президент України підкреслив, що народні депутати не уповноважені вирішувати питання військової допомоги
Як зазначив Зеленський, слова "слуги народу" Людмили Марченко про ймовірність надання допомоги Азербайджану лише "особисте висловлювання"
Україна закликає Азербайджан та Вірменію до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі й не буде надавати військову допомогу будь-якій стороні, незважаючи на висловлювання окремих нардепів.
Із такою заявою виступив президент Володимир Зеленський. Він прокоментував ситуацію на брифінгу в Чернівецькій області 2 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Не йдеться про те, що Україна буде надавати військову допомогу будь-якій країні", – сказав глава держави.
Його попросили прокоментувати висловлювання "слуги народу" Людмили Марченко, яка не виключила можливість допомоги Україні Азербайджану.
Як підкреслив Зеленський, це повноваження "не якогось народного депутата, а повноваження глави держави, Верховного Головнокомандувача, і тому таке питання не може навіть порушуватися".
"Ми закликаємо, і тут у нас зрозуміла, зважена та правильна позиція як держави, до діалогу між Азербайджаном і Вірменією, і закликаємо до деескалації цього конфлікту", – вказав він.
Зеленський закликав не плутати особисті висловлювання того чи іншого депутата, неважливо, від якої він партії.
"Вони в нас усі в Раді кажуть таке, що не можна, мені здається, щоб потрапляло в ЗМІ. Але це особисте висловлювання, а ми живемо у вільній державі", – додав президент.
Зазначимо, що в п'ятницю, 2 жовтня, в невизнаній Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками, а вірменська повідомила про нових поранених і загиблих. Про розвиток подій на шостий день протистояння – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Марченко допустила надання Україною військової допомоги Азербайджану.
Заяву розкритикував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він сказав, що Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті.
Слова нардепки спростували також у МЗС і керівництві "Слуги народу".
У результаті Марченко виправдалася за своє висловлювання, підкресливши, що сказане нею неправильно трактували.