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"Нагадує кожен день": Вакарчук зізнався, навіщо йде в Раду

2.8тЧитати матеріал російською

Лідер групи "Океан Ельзи" та політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук назвав головне завдання в парламенті.

У разі проходження його політсили в Раду, Вакарчук зосередить зусилля на звільненні полонених українців у РФ, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політичні ув'язнені, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", – заявив Вакарчук.

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За його словами, в якості нагадування про свою мету він кожен день носить подарований батьком одного з українських військовополонених моряків браслет.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

"Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я повинен йти сьогодні до Верховної Ради – для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов і інші якнайшвидше повернулися додому, живими і неушкодженими", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, 16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.

Незабаром Вакарчук заявив, що разом з "Голосом" йде на дострокові вибори до Верховної Ради.

21 травня "Голос" отримала документи про офіційну реєстрацію від Міністерства юстиції України.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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