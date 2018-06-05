"Нафтогаз" заявляє про арешт активів "Газпрому" в Нідерландах

"Нафтогаз" повідомив про чергову судову "перемогу" щодо суперечки з "Газпромом". Ідеться про арешт активів російського гіганта в Нідерландах.НАК "Нафтогаз України" у вівторок, 5 червня, заявив, що минулого тижня подав клопотання про арешт часток російського "Газпрому" в його нідерландських дочірніх компаніях і заборгованості цих фірм російському газовому гіганту. Українська сторона вимагає забезпечення свого права на отримання 2,6 мільярда доларів США від російського концерну за рішенням Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року.

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній "Газпрому" в Голландії відмовилися співпрацювати із судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт", - зазначається в повідомленні прес-служби НАК, опублікованому на сайті компанії. У Києві нагадали, що також дали старт арешту активів "Газпрому" в інших юрисдикціях, зокрема його часток в дочірніх компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG. Швейцарський суд, як зазначає "Нафтогаз", ці клопотання задовольнив.

Нагадаємо, 28 лютого цього року "Нафтогаз України" виграв багаторічну суперечку з російською компанією "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Суд зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію в сумі 4,63 мільярда доларів США за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. Після перерахунку за результатами двох арбітражних спорів між компаніями, з урахуванням боргу української компанії перед російською, "Газпром" має сплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

21 березня "Газпром" подав до Апеляційного суду Швеції, клопотання про часткове скасування рішення з арбітражного розгляду справи з "Нафтогазом" щодо постачання газу. Єврокомісія має намір підтримувати Україну в питанні виконання рішення арбітражу в цій суперечці.