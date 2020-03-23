В усьому світі приборкують епідемію коронавірусу перш за все карантином і максимальним тестуванням громадян, а не заходами, які передбачає режим надзвичайного стану – приміром, комендантська година, вилучення транспортних засобів чи обшуки помешкань.

Про це народний депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи заява міністра охорони здоров’я Іллі Ємця про необхідність введення надзвичайного стану.

"Декілька речей про надзвичайний стан, які треба знати нині кожному. Отже, пандемія справді є підставою для впровадження НС. Причому у разі пандемії президенту навіть не треба збирати РНБО, бо пропозиції вносить Кабінет міністрів. Тому заява Ємця справді була першим кроком до надзвичайного стану. Далі має бути рішення Кабміну, указ президента і засідання Ради упродовж 48 годин", – написала Сюмар.

Депутат нагадала, що надзвичайний стан передбачає примусове вилучення майна як у юридичних, так і у фізичних осіб, особливий режим в’їзду-виїзду, (це означає на практиці, що в місто пускатимуть за особливими перепустками, і що для більшости це буде заборонено), огляд транспортних засобів та обмеження руху, заборона будь-яких масових акцій, заходів, страйків.

Крім того, вона зазначила, що надзвичайний стан передбачає особливий розподіл продуктів харчування чи предметів першої необхідності, квартирна повинність для юридичних осіб для тимчасового розміщення.

Сюмар наголосила, що наступні норми при пандеміях не мають використовуватися, але нині вони активно обговорюються: перевірка документів або огляд житла, транспорту чи службових приміщень, вилучення зброї у громадян, комендантська година.

Правовий режим надзвичайного стану вводиться на 30 днів, і може бути продовжено до 60 днів.

Вона також зазначила, що азійські країни (не Китай) приборкали епідемію карантином для тих, хто прибуває в країну, тестуванням всіх з метою виявлення безсимптомнихних носіїв і їх ізоляцією; відстежуванням всіх контактів хворих і ізоляцією контактних осіб.

"Держава відстежує дотримання карантину цими особами простим додатком у смартфон, який фіксує місцезнаходження людини. Порушення передбачають жорстку відповідальність.

Цим шляхом пішли і США, які почали масове тестування і ізоляцію інфікованих та контактних осіб. Тому там за вчора майже 14 тис виявлених інфікованих.

В нас же – 250 тис. експрес тестів, які лише при наявності симптомів можуть дати якийсь результат і перспективи введення надзвичайного стану. Наскільки це співпадає з тими методами боротьби, які довели свою ефективність – судити вам", – додала Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу, – як тільки закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

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