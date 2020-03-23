Надзвичайний стан в Україні: Шмигаль пояснив свою позицію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не вважає за необхідне введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.

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Свою позицію глава уряду озвучив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз немає необхідності вводити надзвичайний стан в Україні. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є досить помірним порівняно з багатьма країнами Європи", – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль "Главком"

Прем'єр-міністр переконаний, що поки тих заходів, яких вживає влада, достатньо, однак у найближчі кілька тижнів ситуація може змінитися.

"Цього тижня так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 21 березня заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з коронавірусом.

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