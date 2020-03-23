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24 березня • оновлено в 00:20
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Надзвичайний стан в Україні: Шмигаль пояснив свою позицію

8.8т
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не вважає за необхідне введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.

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Свою позицію глава уряду озвучив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз немає необхідності вводити надзвичайний стан в Україні. Надзвичайний стан вводиться тоді, коли є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу в Україні є досить помірним порівняно з багатьма країнами Європи", – сказав Шмигаль.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

"Главком"

Прем'єр-міністр переконаний, що поки тих заходів, яких вживає влада, достатньо, однак у найближчі кілька тижнів ситуація може змінитися.

"Цього тижня так не виглядає, що є потреба вводити надзвичайний стан в Україні", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 21 березня заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з коронавірусом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
НС - це дуже сильний удар по економіці. А тим більше - по нашій економіці. Якщо не буде якихось запобіжників і компенсаторів - з введенням НС не варто поспішати.
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
От введения чрезвычайного положения маски, антисептики в аптеках по нормальных ценах не появятся. Дешевле мыть руки бензином (только воняет, зараза...).
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