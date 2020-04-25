Надзвичайне повідомлення: ГПУ збирається звинуватити в державній зраді Порошенка

Олег Ляшко Політика 16:28, 25.04.2020

Надзвичайне повідомлення!

Я отримав перевірену інформацію, що ГПУ ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМФ адмірала Воронченка, екс-секретаря РНБО Турчинова і екс-президента Порошенка. Їх звинувачують у наданні команди на прохід наших військових через Керченську протоку.

З цього приводу заявляю: ніхто з тих, хто сьогодні керує Україною, не зробив мільйонної долі для її порятунку, як Воронченко, Турчинов чи навіть мій політичний опонент Порошенко. Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас - це виконання нинішньою владою завдання Кремля по дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби.

Попереджаю антимайданівську владу: жоден карантин чи вірус не зупинить нас, щоб винести вас до бісової матері!

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Політика

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