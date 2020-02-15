"Надзавдання для Путіна": український дипломат дав несподіваний прогноз щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін має намір вийти з війни на Донбасі до виборів 2024 року, аби позбутися західних санкцій і при цьому максимально зберегти своє обличчя.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV директор Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України Сергій Корсунський. За його словами, Путін зрозумів, що не поверне Україні ОРДЛО на російських умовах, і тепер шукає можливість компромісу.

"Що б ви не чули з офіційних джерел щодо економічної ситуації в Росії, насправді ситуація реально важка. В першу чергу, вони щодня серйозно відчувають відставання в економічному розвитку. Ситуація в соціальній сфері досі трималася за рахунок фінансових механізмів досить непогано , але вона погіршується різко", – розповів Корсунський.

За його словами, Путін вже вступив в етап виборів і найбільше стурбований "проблемою 2024 року".

Дипломат зазначив, що Донбас ніколи не був для Кремля самоціллю: "Якби вони хотіли забрати Донбас, приєднати цю територію, вони б давно це зробили. Вони вже зробили багато дурниць – вибори там, видача паспортів. Але сьогодні вони дійшли до точки. З'явилися публікації дуже серйозних аналітиків, які виробляють зовнішню політику Росії. Вони констатують, що фактично всі ці плани провалилися".

Як підкреслив Корсунський, сьогодні в російській еліті з'явилося розуміння, що в найближчі рік-два необхідно остаточно вирішити проблему Донбасу, Придністров'я, Грузії, Сирії, Лівії тощо.

"Якщо Росія не вийде з усіх цих конфліктів, хоч якось пом'якшивши свій імідж, то ситуація в 2024 році надзвичайно серйозна. Немає гарантій, що Путін знайде механізм, як залишитися при владі", – пояснив він.

За словами дипломата, для влади Росії існує "надзавдання", яке можна сформулювати дуже просто – "вони хочуть вийти з ситуації, в яку потрапили на Донбасі, при цьому максимально зберегти своє обличчя і позбутися санкцій".

"Вони хотіли б, щоб ми отримали назад Донбас за їхнім сценарієм, і це завдання-максимум. Сьогодні зрозуміло, що такого не буде, вони в цьому вже переконалися. Треба тепер шукати компроміс. Наша позиція на цей компроміс має бути такою, котра дозволить зустрітися посередині, але не поступатися", – сказав Корсунський.

"Питання реінтеграції не є самоціллю. Питання в тому, що треба припинити загибель людей, повернути наших полонених, і потім дивитися, яким чином реінтегруватися. Немає жодного поспіху, немає бажання за всяку ціну вирішити. Питання ціни дуже важливе, компроміс має бути прийнятним для українського суспільства і української держави", – додав він.

112.ua

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