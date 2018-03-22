"Надю чекають": під Раду пригнали "бусіки" за Савченко

Під час того, як у Верховній Раді проходить засідання про позбавлення депутатської недоторканності позафракційного нардепа Надії Савченко, під будівлею парламенту помітили кілька автомобілів.

Про це написала в Facebook нардеп Вікторія Войціцька.

"Поки в Раді показують "фільм", бусики чекають Надю у внутрішньому дворику", - сказано в повідомленні.

facebook.com/voytsitska

facebook.com/voytsitska

Нагадаємо: у четвер, 22 березня, у Верховній Раді має вирішитись доля Савченко.

Під час засідання генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є показання офіцера ЗСУ про те, що нардеп Савченко вербувала офіцерів для здійснення терактів в центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов.

За словами генпрокурора, Савченко в рамках розслідування справи за підозрою в організації держперевороту пройде психіатричну експертизу. Він вважає, що це "зніме всі питання" і припинить "прикривати злий умисел" нардепа.

Також Генпрокурор показав в Раді відеодокази проти Савченко.