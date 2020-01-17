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17 січня • оновлено в 14:41
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"Надсилайте голі фото ввечері!" Кива виправдався за скандал із оголенням у Раді

1.4т
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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива, якого нещодавно знову застукали за розгляданням еротичних фото у Верховній Раді, пояснив, що "дівчатка з його фан-клубу" самі надсилають знімки під час роботи.

На своїй сторінці у Facebook він виклав відеозвернення нібито до жінок, які завалюють його своїми інтимними світлинами. Він попросив їх робити це в інші години.

Відео було зроблено під час тренування в спортзалі (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Кива звернувся до "дівчаток із фан-клубу"

Кива звернувся до "дівчаток із фан-клубу"

"Привіт, дівчата з мого фан-клубу. У мене до вас буде величезне прохання. Ви, будь ласка, якщо надсилаєте мені свої оголені фотографії, то робіть це в мій неробочий час – у перерві з 14:00 до 16:00 або після 20:00. Тому що в іншому разі у вас є можливість стати найвідомішими дівчатками в цій країні. За нами стежать папараці", – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно Ківа спіймався на розгляданні відвертих фото прямо під час голосування. З'явилося відео, на якому зафіксовано, як нардеп дивився на своєму смартфоні на знімки оголеної жінки, надіслані в месенджері WhatsApp.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
дайте чуваку подрочить спокойно, че пристали? лучше пусть этим занимается чем своим мозгом законы придумывать начнет))
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