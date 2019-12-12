"Надовго мене не вистачить": міністр України поскаржився на низьку зарплату

Зарплата в 29 тис. грн не влаштовує міністра юстиції Дениса Малюська, адже його сім'ї доводиться економити.

На труднощі Малюська поскаржився незважаючи на підвищення зарплати, адже ще недавно він отримував 16 тисяч грн, передає "Зеракло тижня".

Чиновник підкреслив, що раніше щомісячні витрати сім'ї становили приблизно 100 тис. грн.

"Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч грн – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів", – підкреслив міністр.

Він додав, що в уряді готові розглянути підвищення зарплати, адже на це звертають увагу міжнародні інвестори.

"Так, звичайно. Є консенсус всередині уряду. І більш того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україні, постійно нас про це запитують. Адже розуміють уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе за рахунок чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов'язання. Ми так не працюємо. Відповідно, у нас немає іншого виходу, крім як підвищити заробітну плату", – підсумував він.

Денис Малюська поскаржився на зарплату ФБ Дениса Малюська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що зарплати в 18 тисяч гривень йому "ні на що не вистачає". За словами міністра, він живе на накопичені раніше заощадження.

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