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6 жовтня • оновлено в 18:13
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"Надіються на Зеленського": Шуфрич розповів про вояж у вкрадений Крим

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Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя", глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич розповів, що в травні 2019 року їздив в анексований Крим.

Подробиці він розкрив в інтерв'ю LB.ua.

"Принципово хотів поїхати, подивитися, як українці можуть потрапити до Криму. Я три години пробув на кордоні, між іншим. Це не було так просто", – поділився нардеп.

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Шуфрич розповів про вояж у вкрадений Крим

Шуфрич розповів про вояж у вкрадений Крим

За словами Шуфрича, в Криму відчувається ностальгія за Україною. "Я гуляв у Ялті. Для мене було дуже приємним ставлення людей – віталися, питали", – розповів нардеп.

За його словами, найчастіше цікавилися, коли все зміниться в Україні.

"Пов'язували певні надії із Зеленським. Хотіли вірити, що відносини між двома країнами або між регіоном і державою (якщо хочете) покращаться з приходом нового президента", – висловився Шуфрич.

При цьому, обговорення долі півострова нардеп уникнув. "Можна подумати, що Крим повернеться в Україну, поки Путін живий?" – запитали у нього.

"Це вже не стосується предмета мого спілкування з людьми. Кримчани на цю тему зі мною не говорили", – відповів Шуфрич.

Шуфрич розповів, як їздив до Криму

Шуфрич розповів, як їздив до Криму

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шуфрич влаштував перепалку з колишнім народним депутатом Ігорем Мосійчуком у прямому ефірі через Крим.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Нестор Шуфрич Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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Alekperov Oktai
Alekperov Oktai
КАК МОЖНО ЖИВЯ В УКРАИНЕ СРЕДИ СВОЕГО НАРОДА ИДТИ ПРОТИВ НЕГО И НАГЛО ЕГО ПРЕДАВАТЬ.
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Simon Igor
Simon Igor
Какая мерзкая гнида этот Шуфрич! Как жаль, что он не смылся вместе с Януковичем
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Мир Миру
Мир Миру
Україна теж вірить, що відносини (без або/або) і між двома країнами, і між окупованим регіоном та державою покращаться - тільки-но РФ виведе свої війська з Криму.
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