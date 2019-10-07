"Надії все менше": Зеленський звернувся до Макрона із незвичайним проханням

Президент України Володимир Зеленський попросив лідера Франції Еммануеля Макрона продовжити пошуки моряків корабля "Bourbon Rhode", який затонув у Атлантичному океані.

Про це у понеділок, 7 жовтня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

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"На жаль, вдалося врятувати дуже мало. Ми знаємо про підтверджену загибель деяких із них. Тривають пошукові роботи. Президент України звернувся до президента Макрона продовжити пошуки, наскільки це можливо, хоча надії на те, що ми знайдемо, з кожним днем все менше" , – зазначив дипломат.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 вересня в Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно "Bourbon Rhode", на борту якого було близько 10 українців. Як з'ясувалося пізніше, судно затонуло.

Місцеві рятувальники разом із військово-морськими силами Франції здійснювали пошуки членів екіпажу, підключивши до операції вертольоти.

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