Надії Савченко продовжили арешт до 23 грудня

Шевченківський районний суд Києва залишив народну депутатку Надію Савченко під вартою до 23 грудня.Шевченківський районний суд Києва у четвер, 25 жовтня, продовжив термін арешту народної депутатки Надії Савченко до 23 грудня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". У засіданні суду брали участь адвокати Савченко, які напередодні заявляли про ненадання їм достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Як ми повідомляли раніше, 1 серпня ГПУ повідомила, що правоохоронці завершили розслідування у справі Савченко і Володимира Рубана. Нагадаємо, що керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. З 23 березня 2018 року Савченко перебуває під вартою.