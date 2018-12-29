Українські військові влаштували патріотичний сюрприз окупантам: яскраві фото та відео

Над окупованим Донбасом запустили жовто-блакитний прапор України з повітряних кульок. Так привітали жителів з Новим роком військовослужбовці 10-ї гірсько-штурмової бригади.

За словами військового Гліба Бабича з позивним Лентяй, вони спочатку планували запустити справжній прапор, але він міг би не долетіти до Росії, повідомляє Армія fm (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ініціатива привітати мешканців тимчасово окупованих територій виникла у командира бригади. Ми вирішили таким чином її реалізувати. Думали запустити справжній прапор, але він міг би не долетіти до Російської Федерації. І якби впав на окупованій території, щоб виключити наругу над державним прапором, ми зробили його з повітряних кульок. Вітер був спрямований прямо на Луганськ, був стрімкий і потужний", — розповів Бабич.

Прапор з кульок armyfm.com.ua

Також він зауважив, що вони це зробили вранці, коли ОБСЄ патрулювала, бо саме тоді російські найманці утримуються від обстрілів.

"Думаю, вони були шоковані. Бо ці кульки і прапор протягнуло дуже добре уздовж їхніх позицій", — додав військовослужбовець.

Також Бабич привітав українців на окупованих територіях із прийдешніми святами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на горі Форос в анексованому Криму учасники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm розгорнули прапор України і зачитали вірш "Заповіт".